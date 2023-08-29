鴻海創辦人郭台銘28日開記者會，宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，而今（29）日《美麗島電子報》2024最新總統大選民調也出爐，在三腳督情況下，民進黨賴清德以38.8％穩定領先、民眾黨柯文哲20.8％居次，國民黨侯友宜則為18.7％為第三。

根據《美麗島電子報》的報導對比27日的民調，賴清德支持度微跌3.7％，以38.8％穩定領先，柯文哲跌幅則為0.3％，以20.8％居次，最令人驚豔的則是侯友宜，相比上次則高漲了1.7％，但仍18.7％排名第三。而在28日郭台銘宣布加入2024總統大選，在四腳督的情況下，賴清德支持度降至37.6％，第二名的柯文哲也落到17.5％，侯友宜獲得17.4％第三，郭台銘以10.5％墊底。

而該份民調的調查時間是2023年8月24、25日與28日為追蹤民調第29波，抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling），本次調查成功完訪1389人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.6%。本次調查的母群體參數是依內政部公布2023年7月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月民眾教育程度等特徵，逐項重複進行連續性修正，使得樣本特徵與母群體結構一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本即具有代表性。