台南市政府交通局辦理「新營交流道改善可行性研究」，研擬新增穿越長榮路口的立體匝道。（張毓翎攝）

為了解辦理情形，立法院交通委員會及交通部政務次長胡湘麟、高公局副局長彭煥儒等人，29日南下進行考察。（張毓翎攝）

國道1號新營交流道北上出口匝道至長榮路口距離過短，經常造成交通大打結，甚至許多車子直接從外側「鬼切」，非常危險，台南市政府交通局辦理「新營交流道改善可行性研究」，研擬新增穿越長榮路口的立體匝道，預計今年底前送交通部高速公路局審議，如果通過的話，預估3年內可以完工。

國1新營交流道上下匝道車流龐大，常造成交流道周遭平面道路壅塞，尤其在北出右轉匝道，車輛若要左轉進入長榮路，需橫切2個車道，非常危險，而且每逢上下班時段，復興路直行右轉車流量大，匝道車輛易遭阻擋，經常造成匝道回堵近1公里，使得駕駛人抱怨連連。

市府交通局說，經規畫單位分析，建議增設高架匝道跨越長榮路口銜接復興路，將可有效轉移68％車流改行高架匝道，除了可方便往新營市區方向車流不需停等長榮路號誌外，亦可有效紓解尖峰交通壅塞情形。

為了解辦理情形，立法院交通委員會及交通部政務次長胡湘麟、高公局副局長彭煥儒等人，29日南下進行考察，立委賴惠員、市議員王宣貿和沈家鳳也出席關心。

賴惠員說，她接獲不少民眾陳情附近新營交流道上下匝道車流龐大，市府去年5月進行改善可行性評估，這次透過立法院交通委員會考察，希望能夠盡快啟動道路改善計劃，以分流匝道車流方式舒緩車流，避免平面道路與匝道口的壅塞情況再度發生。

會中，有鄉親建議透過增設連接太子路或長榮路的分支匝道；對此，市府交通局局長王銘德解釋，交通局當初研議許多方案，其中跨越長榮路路口再銜接復興路，是目前可行性最高且最能合乎成本效益，總工程經費初估約6.33億元，地方自籌款大約7600萬元。