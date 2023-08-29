前童星王欣逸2016年為幫朋友出氣，和同夥林泓嶸拿西瓜刀、球棒痛毆曲姓少年致死，判刑17年，因王逃亡且未上訴已確定。對此，臺灣高等檢察署除了將其通緝外，更在網路上公布了王欣逸的「通緝正面照片」及通緝資料，顯示他於2021年8月25日遭到通緝，案由是「妨害自由、殺人」。

前童星王欣逸7歲就入行，演出不少大愛劇場，之後接演多部偶像劇飾演許多男星童年，2003年靠著《海豚灣戀人》中的童年「達達」走紅，三秒落淚的精湛演技深植人心，更以13歲低齡入圍金鐘獎，未料長大後竟加入幫派。

王欣逸與陳姓女子是朋友關係，2016年一起尋仇拚「輸贏」，把當時14歲的曲姓少年在短短20秒內，密集、猛力持械攻擊，造成對方背部有2處10公分以上深處撕裂傷，大量氣血胸、顱骨骨折併顱內出血、腹腔內大量出血等傷害。

曲姓少年在同日夜間10時37分送醫，到院前呼吸心跳即已停止，雖經緊急救治恢復生命現象，仍始終處於重度昏迷狀態，最終因中樞神經性休克與呼吸性休克，隔年1月14日死亡。

王欣逸2020年遭台灣高等法院依成年人共同故意對少年犯殺人罪判刑17年，因王逃亡且未上訴已確定，王遭通緝中。高檢署官網上也公布了王欣逸的「通緝正面照片」及通緝資料，顯示他於2021年8月25日遭到通緝，案由是「妨害自由、殺人」。