民眾黨總統參選人柯文哲25日赴高雄參加漫畫《一代醫人杜聰明》發表會時表示，他曾以醫學系第一名拿過「杜聰明獎學金」。退休醫師楊斯棓28日質疑柯文哲說謊，杜聰明兒媳杜鄭寵兒主動提供聲明釋疑。杜聰明何許人也引發討論。1922年12月16日，台大醫學院首任院長杜聰明，取得日本京都帝國大學醫學博士學位，一舉拿下3個台灣第一：第一位得到博士學位、第一位醫學博士、第一位出身殖民地的日本帝大醫學博士。

杜聰明清光緒19年生於今新北三芝，民族意識強烈、不服輸，自滬尾公學校到台灣總督府醫學校，成績都是第一，更因丙等體位差點無法入學而勤練身體。1913年因不滿中華民國總統袁世凱禍國，一度和同學攜帶霍亂病原遠赴北京，企圖投入水源地刺袁失敗。

1915年負笈日本，考進京都帝國大學醫學部，研究藥理學、內科學。1922年三喜臨門，升任醫學專門學校教授、與霧峰林家林雙隨女士結婚、獲得博士學位。1937年任台北帝國大學醫學部教授，著作等身。

台灣光復時，身為台北帝大唯一台灣人教授，順利接收醫學部、附屬熱帶醫學研究所、教學醫院，出任國立台灣大學首任醫學院長、代理校長。

「樂學至上，研究第一」是杜聰明的座右銘，他的貢獻跨越基礎醫學研究、醫學教育和醫療政策領域，他成立台灣最早、也最受國際肯定的科研團隊，吸引最優秀人才投入醫學界，迄今不墜。畢生投入鴉片、蛇毒及中藥等三大本土藥理學研究。

尤以鴉片研究最重，他提出寓實驗與治療為一體的研究方案，適時結合民眾黨蔣渭水等社會賢達，促成總督府禁絕鴉片政策，成立更生院為矯治醫院，戒治毒癮。他發明減量弁毒療法、尿液檢查法、從蛇毒中提煉鎮痛劑、自木瓜葉製成赤痢病特效藥，舉世活人無數。蛇毒研究更在弟子李鎮源等人克紹箕裘發揚光大，成為世界第一重鎮。

杜聰明1954年創辦高雄醫學院，1986年92歲高齡在台北辭世，國科會（科技部前身）在2006年設立「杜聰明獎」，繼續鼓勵後世具有研發潛力之年輕學者。