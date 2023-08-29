澳洲國防部周一宣布，日本航空自衛隊(JASDF)的2架F-35A戰鬥機，以及後勤人員已經抵達，這是日本首次海外部署任務。

防衛部落格(Defense Blog)報導，新聞稿稱，這支特遣隊是由2架F-35A 和55名後勤人員組成，在飛行了6,400 公里後，抵達澳洲皇家空軍廷達爾基地(RAAF Base Tindal)。

「今天，日本防衛省國際事務副部長芹澤清，和駐日本大使鈴木一宏，在澳洲空軍司令奇普曼元帥(Robert Chipman)的邀請下，一同看望了日本航空自衛隊人員。」

日本F-35A 的此次訪問，是根據《澳大利亞-日本相互准入協定》( Australia–Japan Reciprocal Access Agreement)，該協定促進了澳洲國防軍與日本自衛隊之間更深入、更複雜的務實合作。

澳洲國防部長莫里亞蒂 (Greg Moriarty) 表示「很榮幸被選為日本首次國際部署 F-35A 的目的地，這是我們兩國關係的重要里程碑，也是相互准入協議生效後的第一項活動。」