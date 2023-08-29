府中15於9、10月推出「藝遊狂想曲」主題影展，精選國內外影展片包含《所有的美麗與血淚》、《束縛》和《恁阿嬤cut好》等作品，邀請民眾透過影像打開一扇想像之窗。不只放映威尼斯金獅獎、坎城影展等國外各大影展精選好片，也分成不同單元，帶民眾欣賞各類型電影的美。主題影展票券已於20日開售，憑電影票根集點還有機會獲得獎品。

《所有的美麗與血淚》榮獲威尼斯金獅獎，記錄國際知名藝術家南戈丁的過去與現在，導演運用繁複剪輯影像素材，呈現藝術家的創作生命歷程和殘酷心靈。坎城影展《束縛》改編自奧地利傳奇人物茜茜皇后伊莉莎白的故事，透過私密的女性視角與虛實的劇情編排，導演賦予電影新舊交錯的氛圍，重新詮釋奧地利皇后的傳奇一生。影展競賽片《恁阿嬤cut好》結合家庭喜劇和低俗的動作設計，嘲諷當地社會百態，呈現超現實的魔幻感。

「特別放映-奇幻魔境」單元選映金馬獎《月老》、《報告老師！怪怪怪怪物！》和《紅衣小女孩》等展現美術視覺、後製特效的影片，解析幕後奧妙；「金獎榮耀」則選擇代表以色列角逐奧斯卡最佳國際影片的《她和她們的電影課》、日星妻夫木聰的突破之作《那個男人》，以及葉門首部入選柏林影展的電影《腹荷》。

此外，「新片速遞」安排《有一天我會回家》，描述二戰期間台籍日兵於俄國接受勞改的紀錄片，和今年坎城影展開幕片，同時也是強尼戴普回歸影壇的《杜巴利伯爵夫人》，讓府中15影迷朋友得以先睹為快。

焦點影人單元推出關注國族歷史文化及新移民現象的導演廖克發，選映探究歷史真相《還有一些樹》、《野番茄》和近作《Karen》、《一邊星星 一邊海浪》。電影關注馬來西亞的移民家庭，展示創作題材開發的多元樣貌，也在9月24日邀請廖克發出席映後講座，分享影像創作的心路歷程，以及如何建構獨特的導演觀點。

觀賞當期電影憑1張電影票根即可獲得1點，有機會獲得由Bricknet積木畫贊助提供的「積木畫星座禮盒：十二星座樣式」。