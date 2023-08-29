大陸首條跨海高鐵──福廈高鐵──最後一座站房近日已建設完成，為開通營運打下堅實基礎。這條全長277公里的跨海高鐵將連結福州與廈門，共設8座車站，可以將福州廈門間的列車行車時間由2小時縮短至1小時，全線預計可以在今年內正式通車。

據《快科技》引述《央視》報導指出，新建福州南站客站服務智慧管控平台近日調試完成，標誌著福廈高鐵全線站房建設完畢，今年內這條大陸首條跨海高鐵將全線開通運營。

福廈高鐵全長277公里，共有8站，北起福州，南至廈門、漳州。（圖／快科技）

報導，福廈高鐵全線共設8座車站，於2021年3月開始建設，其中福清西、泉港、泉州東站、泉州南站4座車站為新建車站；漳州站為既有車站改擴建；福州南、莆田、廈門北站為並行既有站新建站場及站房，建成後可實現新老站房便捷換乘。

福廈高鐵全線站房已建設完畢，這條大陸首條跨海高鐵將全線開通運營。（圖／央視新聞）

福廈高鐵是中國首條跨海高鐵、福建省第2條高鐵，它同時也是第1條時速350公里高鐵，北起福州市，南至廈門市和漳州市，北端銜接合福高鐵、溫福鐵路，南端銜接廈深鐵路、龍廈鐵路。

福廈高鐵線路全長277.42公里，通車後福州至廈門列車執行時間將從現在的2小時縮短至1小時以內，形成「一小時生活圈」。