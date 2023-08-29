上海市長龔正（右）29日下午會見台北市長蔣萬安，獲贈雙口瓶，寓意兩岸和平。（台北市政府提供／朱紹聖上海傳真）

上海市長龔正29日下午率市府團隊會見首次以台北市長身分出訪上海的蔣萬安。龔正致詞表示，相信雙城論壇的舉辦，必將為台北上海兩地優勢互補、共贏發展注入新的動力，並為兩岸關係的和平發展、融合發展做出更大的貢獻。雙方互贈雙口瓶與瓷器「玉蘭花開」，分別寓意兩岸和平與合作共贏。

因受疫情衝擊，今年的雙城論壇是時隔3年首次線下全面舉辦。龔正強調，蔣市長這次率團親臨上海參加雙城論壇，也充分體現了蔣市長積極回應台北市民的期待，來積極推動台北市和上海市的城市的交流合作。「對如此務實的舉措，我們感到十分欽佩」。

龔正指出，兩岸同胞同宗同源，血濃於水，和平發展交流合作實際上是兩岸同胞的共同心聲。所以我們也相信，本次雙城論壇的舉辦，必將為兩地優勢互補、共贏發展注入新的動力。

龔正續指，我們也將積極推動我們兩地更廣領域、更深層次、更高水準的交流合作，不斷增添兩地民眾的情誼和福祉，為兩地關係與兩岸關係的和平發展、融合發展注入更大的動力，做出更大的貢獻。

雙方首長致詞後互贈禮品。北市府這次雙城論壇準備雙口瓶等禮品，寓意兩岸和平，盼透過實質市政交流，對兩岸產生正面助益。上海市府則準備瓷器「玉蘭花開」，底影設計以簡約線條勾勒出上海浦江兩岸的建築群和上海市花白玉蘭，寓意兩市人民合作共贏，共同追求美好未來生活。