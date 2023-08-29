巴基斯坦前總理伊姆蘭汗的律師潘朱塔表示，巴基斯坦法院今天撤銷近日對伊姆蘭汗的貪汙定罪，不過他是否能夠因此從監獄中獲釋仍不得而知。

路透社報導，自從去年4月遭到國會表決罷黜以來，現年70歲前板球明星伊姆蘭汗（Imran Khan）就一直身處這個危機四伏核武國家政治動盪的核心，過去一年以來他與具影響力巴基斯坦將領的關係嚴重惡化。

伊姆蘭汗遭控2018年到2022年擔任總理期間非法出售國家禮品，今年8月5日遭判3年徒刑，這使得他於全國性大選前數月被巴基斯坦選舉委員會裁定禁止參選5年。

潘朱塔（Naeem Panjutha）在原名推特（Twitter）、現已改名的社群媒體平台X上寫道：「那宗判決已經被撤銷了，感謝真主。」

法律團隊以伊姆蘭汗沒有獲得為自己辯護的權利為由，對判決提出上訴。

法律團隊另一名律師夏亨（Shoaib Shaheen）在法院外告訴記者，法院同時諭令讓伊姆蘭汗保釋。但是他因為涉其他案件遭法院裁定收押，能否恢復自由之身仍不得而知。

伊姆蘭汗面臨教唆謀殺、洩露國家機密、策劃暴力抗議等罪名在內的數十起案件。

參選禁令是否因判決撤銷而生變，目前仍不得而知。大選定於今年稍晚舉行，不過很可能會延後數個月。

法院今天的裁定代表著在俾路支省高等法院（Balochistan High Court）駁回對他的煽動叛亂罪指控後，伊姆蘭汗於法律戰再下一城。