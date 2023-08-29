營邦29日有價證券達公布注意交易資訊標準，公司公告7月最新自結財務數字，單月營收9.21億元，較去年同期的4,.8億元，年增幅達92％，且在高毛利產品出貨挹注下，獲利動能更為強勁。

根據重訊資料顯示，營邦7月稅前淨利1.79億元，大幅優於去年同期的0.5億元，年增258％，EPS達3.5元，超越6月的2.75元，累計6、7月營收17.39億元，年成長6成，稅後純益2.41億元，較去年同期成長165％，EPS 6.24元，年增162％。

營邦今年以來受惠大型客戶對AI伺服器需求激增，推升營運穩步向上，累計前7月營收43.27億元，較去年同期成長69.22％，且由於高階伺服器毛利率較高，有利產品組合提升，進一步推升獲利表現，市場預估今年營邦每股有賺15～18元實力。

此外，在標準伺服器部分，法人分析，四大雲端服務（CSP）業者對於2024 年資本支出多為正向看法，微軟為支持Azure成長及AI平台需求，加快雲基礎設施投資，將在未來一年逐季增加；Google預期技術基建的投資下半年持續提升，並於2024 年繼續增長，包括投資GPU、TPU與擴充資料中心容量。

而META今年資本支出預估雖下修，但主因在非AI伺服器方面成本節省，以及設備交付延遲導致部分遞延至明年；亞馬遜則在物流相關投入呈年減，但增加基礎設施支出以支援AWS 業務增長，包括針對生成式AI和大型語言模型的額外投資，有利營邦營運動能。