Max Scherzer receives a tribute video at Citi Field pic.twitter.com/j7EzXTbIg1 — SNY Mets (@SNY_Mets) August 28, 2023

遊騎兵投手「藍眼」薛爾瑟（Max Scherzer）被交易後首度重返紐約大都會球場，當面對媒體駁斥本季球團內部矛盾的傳言。美媒先前報導韋藍德（Justin Verlander）成為球團裡的毒瘤，還與老戰友薛爾瑟失和。薛爾瑟29日受訪時澄清：「那完全不是事實，也不是我們輸球的原因。我們團隊氣氛很棒，我們有很棒的資深球員，我們非常團結，彼此相處愉快。」

薛爾瑟特別提到韋藍德，「我與他的關係比開季時更好，比我們過去都還更好（老虎隊時代）。那個傳言只是匿名爆料，根本不值一駁。」儘管薛爾瑟自稱在大都會很愉快，但球迷對他顯然很不滿意。

為歡迎薛爾瑟回歸，大都會主場大螢幕播放薛爾瑟的回顧影片，最後一段是薛爾瑟在遊騎兵更衣室裡向球迷致意，當然他穿的是遊騎兵的球衣，現場噓聲大作。其實薛爾瑟去年加盟大都會的首季表現優異，11勝5負、自責分率2.29，幫助球隊重返季後賽。主要是他本季狀態下滑，又自請轉隊去遊騎兵，放棄在大都會摘冠的目標。

遊騎兵在8月初打出一波8連勝，但是近期8連敗全部吐回去，被踢下美西王座，遭到同區水手、太空人迎頭趕上。這次遊騎兵、大都會的跨聯盟系列賽，薛爾瑟將不會登板，球迷沒機會親眼看他挨打了。