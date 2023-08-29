歌手杜娃黎波（Dua Lipa）以多首熱門歌曲走紅，日前還演唱了電影《芭比》的主題曲，擁有不少粉絲支持。此外，她向來敢穿火辣與前衛的服飾，還有著「危險系女神」的別稱，獨特的魅力風靡全球，昨(28)日也在社群上一曬出多張美照，短短時間內便吸引逾300萬名粉絲按讚分享。

杜娃黎波平時忙碌於事業，工作之餘也頻頻更新生活動態與粉絲分享。此外，由於她十分敢穿的個性，社群上可見到多篇她打扮火辣造型的養眼照片，昨日更一連曬出4張辣照，只見畫面中的她將一頭長髮隨意地披在背後，身上則穿著素色背心搭配咖啡色的極短褲，擺出回眸一笑的姿勢，慵懶模樣十分具有女神的魅力。

此外，由於杜娃黎波的褲子在鏡頭前看似「短過頭」，無法完全遮擋住她的屁股蛋，讓網友看了難免臉紅心跳，短短時間吸引逾5000名網友留言表示：「我的心臟在劇烈跳動」、「實在是太辣了」、「辣到噴火」、「你的夏季服裝真的讚爆了。」此外，還有粉絲大讚她手臂上的刺青能襯托出她的氣質。

事實上，杜娃黎波過往以翻唱作品闖出名後，先是當起模特兒，後開始推出單曲。而她工作之餘，日常也有健身的習慣，並以此養成火辣的身材，還時不時的在社群上曬出自己身穿比基尼的養眼辣照，大秀自己的冰塊腹肌，屢屢吸引不少粉絲前來朝聖女神的美貌。