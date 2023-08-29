美國饒舌巨星「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，更名為Ye）2014年和名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）結婚，兩人結婚7年，2021年對外宣布離婚，並達成協議離婚，肯伊威斯特需每個月支付20萬美金（約台幣616萬元）作為孩子的撫養費，與前妻共同撫養孩子，而他今年初與建築師女友比安卡（Bianca Censori）結婚，近日外媒拍到兩人在義大利旅遊時，女方疑似用嘴幫忙解決性需求，引發外界討論。

肯伊威斯特近日與28歲的建築師太太比安卡到義大利旅遊，外媒《每日郵報》拍到他們搭威尼斯河的小船時，肯伊威斯特被發現光著屁股坐在甲板上，比安卡則在船艙內，緊貼著肯伊威斯特的大腿，疑似在進行口交，船艙內還有其他同行友人，船長則講著電話，不時打量周遭，似乎是為夫妻倆把風，直到一輛旅遊船從旁邊開過，肯伊威斯特才提著褲子進入船艙。

Kanye West butt out on a boat ride with bianca censori in Italy. pic.twitter.com/Sb1QHuWAyL — TALK'AM (@StrongTalk001) August 29, 2023

這樣的行為在當地引起軒然大波，根據義大利憲法，公共猥褻行為最高可以處309歐元（約1萬元新台幣）罰款，由於義大利大多人信奉天主教，有人批評這種行為應該留在家裡做，而不是讓外人觀看，「義大利政府應該要逮捕他們」、「那裡有很多遊客，經過的孩子可能看到了」、「是時候讓警方介入了吧？」、「這就是為什麼很多人都覺得美國人缺乏尊重」。

There's no normal day with Kanye West. 💀 pic.twitter.com/t2V9OQkJPA — BeksFCB (@Joshua_Ubeku) August 29, 2023

Kanye West’s ‘wife’ Bianca Censori turns heads in see-through ‘naked’ top and tights in Italy https://t.co/eV9WTkAUJj pic.twitter.com/FRjzN8qTvI — New York Post (@nypost) August 22, 2023

事實上除了兩人疑似當眾進行性行為，比安卡在義大利時的穿著也遭到強烈抨擊，比安卡在義大利時曾穿著紗狀連體衣，且裡面未穿內衣，可清楚看見她的乳頭，這樣的打扮令當地人感到反感。