對於「美」的定義，隨著時代進步變得更加多元，不過隨著社群、廣告塞滿你我生活，容貌焦慮的話題則是近年超夯議題，對此時尚品牌也對此提出自己的看法，如Tory Burch 2023邀請名模劉雯以及超模艾米麗．拉塔科夫斯基（Emily Ratajkowski）及諾拉．阿塔爾（Nora Attal）等人演繹本季廣告大片，地點選在不同車站捕捉當代女性的幹練身姿，展現女性剛柔並濟的氣質，企圖呈現不同的女性之美。

劉雯過去曾表示對自己腿型不滿意。（Tory Burch提供/林欣儀台北傳真）

Tory Burch 秋冬系列以「米洛的維納斯」為背景走秀，以此隱喻該雕像歷經風沙、雖有損傷，但不影響其寓意不完美與永恆力量的存在，雖現已成為許多模特心中的典範，但過去他在接受採訪時也透露自己覺得自己並不完美，尤其對自己的腿型感到不甚滿意，不過如同她曾說過的「自信就像一本書般，是需要被累積出來的。」本季秋冬大片希望藉著上述女性的形象，延續品牌所想傳達的女性獨立無畏精神。