國民黨立委王鴻薇今指控「力暘能源公司與前政院政務委員鄭永金家族聯手炒作綠電」一事，力暘能源今發出嚴正聲明，指天輔能源與另3家公司皆與其無關，王不實指控抹黑已影響該公司經營名譽，將委請律師研議法律措施，不排除進入司法程序（提告）。

力暘聲明強調，該公司配合政府推廣再生能源，成立天英能源、天柱能源、天心智慧能源、天任能源及天芮能源等五家公司，開發前期皆由力暘能源百分之百投資。後續依電業法規定，與國內上市公司合作共同投資，私人企業股權轉移，作業完全合法。

對於王鴻葳指出天輔能源於2019年5月21日設立，由鄭朝瀚及郭明錦投資，另天衝能源、天篷能源及天禽能源等3家公司皆於2019年8月19日設立，由天輔公司、中興電工及安集科技共同投資，上述公司皆與該公司無涉。

力暘指出，王鴻葳身為公眾人物，本應善盡查證之義務，非藉由不實言論抹黑該公司及扭曲政府綠能政策，對其舉措已嚴重影響力暘多年經營名譽及經濟上信用，毀謗公司之形象及聲譽。已委請律師研議法律因應措施，後續不排除進入司法程序以正視聽。