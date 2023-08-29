品保協會今（29）日公布第4季合理團費：10到11月東南亞機票比5、6月便宜2成；最受國人喜愛的日本維持高團費，即使成本比往年約漲2倍仍然供不應求，北海道5到7天1人就要價10萬元。

陸委會8月24日公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流等相關規範，品保協會今日公布第4季合理團費（10到12月各線旅行團參考價格）時表示樂觀其成，將提出相關建設性意見。

品保協會指出，今年海外旅遊消費市場明顯回溫，出境機位已經供不應求，8月起大陸重啟旅遊團赴日美英澳，旅遊機位勢必更加短缺。

其中赴東南亞旅遊目前10到11月機位充裕，比5、6月約降價2成，但是11月中旬到12月，由於星馬、泰國等都遇到國內假期，散客用掉較多機位，團客機位相對縮減，尤其12月逾7成都是散客跟外站團位。整體來說第4季團費還是比暑假降約5％，主要是機票降價。

日本旅遊需求仍暢旺，持續維持高團費。品保協會說明，日本仍是國人最愛去的國家，今年旅遊市場明顯回溫，平日去日本玩居然比疫情前的2019年連休或過年等還要貴一倍以上；尤其第4季是賞楓旺季，由於各航空公司運能仍未恢復，加上日本人不出國都在國內旅遊，以及日本餐旅宿人手不足、旅宿業僅能營業4成房數等諸多因素，赴日餐費、門票、住宿等價格都是翻倍漲，旅行社業者只能與航空公司洽談穿插短期季節性包機。預估第4季赴日旅遊還會比暑假時漲3到4成，像北海道5到7天1人就要價最高9萬8800元。

歐美部分，第4季因為遇到耶誕節和新年，是個人旅遊高峰期，出團較少，但「極光重鎮」美國費爾班、加拿大黃刀鎮仍是熱門首選，賞楓、滑雪行程機位需求都很大；另外中南美洲的出團數也增加。中美洲12到15日要價最高25.9萬元，南美洲12到15日要價最高27.8萬元。

另第4季原本是歐洲旅遊的淡季，但因為航空公司對團體票價規範特別多，團體票價沒調降反而連9漲，導致淡季不淡，約比暑假價格便宜1成。

值得一提的是紐澳旅遊大爆發，極為搶手！由於10月起是南半球春季，也是當地旅遊旺季，跟疫情前的2019年10到12月相比，澳洲漲幅25％、紐西蘭漲幅23％，若跟今年暑假相比也漲了3到11％，建議報名要趁早，甚至仿效歐美旅客提早半年報名。第4季以新年前的12月下旬最貴，東澳9日遊最高10萬8800元，紐西蘭南北島全覽13天最高16萬6800元。