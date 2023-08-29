丹麥知名的旅遊景點自由城克里斯欽在26日發生槍擊命案，27日克里斯欽居民大會在其官方網站上宣布關閉有50年歷史的毒品大街，希望防止幫派暴力繼續入侵自由城。

克里斯欽自由城（Fristaden Christiania） 坐落於丹麥首都哥本哈根市中心，原是一座廢棄軍營，1971年被一群嬉皮插旗佔領，佔地自治並命名為克里斯欽。

克里斯欽是一個化外之地，當地的居民自治管理，不受丹麥法律規範，他們希望建造一個有別於資本主義社會的「另類社會」。

在這裡最知名的除了許多的音樂會等藝術活動以外，可能就是被稱為「普舍爾街」（Pusher Street）的毒品市場了。

雖然大麻在丹麥還是非法的，但在克里斯欽自由城裡，人們可以買賣並吸食大麻與大麻的濃縮製品哈希（hash）等軟性毒品。

長年下來，克里斯欽自由城的毒品市場也成了幫派搶奪的地盤，26日晚間發生的槍擊命案造成1人死亡，4人受傷，目前丹麥警方已經逮捕一名18歲的嫌疑犯，並在克里斯欽自由城與哥本哈根部分區域設置了臨時的「搜查區」，在這個範圍內，警方有權針對有嫌疑者進行攔檢與搜查。

克里斯欽自由城居民大會27日在其官方網站上發布新聞稿表示，26日又發生槍擊案，槍擊案又發生在光天化日之下，又發生在克里斯欽自由城裡，也就是哥本哈根的市中心，有一個人被2名蒙面槍手射殺身亡，還有遊客遭到波及受傷。

新聞稿中宣布，克里斯欽將關閉有50多年歷史的普舍爾街，他們不希望克里斯欽再發生槍擊，不希望有更多人喪生，也不希望幫派與犯罪問題繼續入侵克里斯欽自由城的其他地方。

新聞稿中表示，50年來克里斯欽自由城供應整個丹麥的大麻市場，如今是一段歷史的終結。

這2年來，克里斯欽自由城已經發生了3起槍擊案，且都與幫派搶地盤有關。

克里斯欽的居民想關閉毒品市場已久，今年8月初也曾發起自主封路，然而效果不彰，毒品街隔天照常開張。

此次公告發布後，居民大會希望丹麥中央與地方政府可以盡快採取行動。

居民代表馬德（Hulda Mader）對媒體表示，關閉普舍爾街並不是一個簡單的決定，但這是多年來克里斯欽全城居民第一次共同發表聲明，希望能關閉毒品大街，解決犯罪問題。

丹麥市長安德森（Sophie Hæstorp Andersen）表示，克里斯欽自由城的幫派問題沒有快速的解方，但普舍爾街應該永久關閉，克里斯欽城的歷史不應該跟殘酷的幫派犯罪掛勾。