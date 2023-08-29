台中精機為國內具規模的知名工具機大廠，自2013年起即推動智慧化綠能工廠及數位轉型告捷，其旗下智慧綠能工廠不僅提前接軌零碳時代，台中精機亦透過供應商大會宣示，以自身轉型經驗來帶動上下游數百家企業邁向工具機廠產業鏈淨零轉型之路。

台中精機與土地銀行共同推動產業鏈「淨零轉型」，只要企業或其產品取得相關綠色標章(認證)及符合減碳或朝向智慧化數位轉型等條件，向土地銀行申請購建廠房、購買智慧機器設備與數位轉型週轉金等，即享優惠利率。

土地銀行為響應政府「淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫」，近年陸續推出「太陽光電暨儲能設備貸款」、「建築綠色融資行銷方案」等綠色授信方案，驅動企業積極改善自身 ESG條件與促進企業永續發展，以金融行動力協助國內產業打造護國群山。截至2023年3月底，土銀綠色授信金額約1,086億元，永續績效連結授信金額近257億元皆創新猷，持續用行動支持企業減碳及永續發展。