國民黨總統參選人侯友宜29日下午到基隆區漁會參訪，並與漁會理監事進行座談。談到日本排放核汙水問題時，侯友宜表示，政府應以最嚴客食安標準加強檢驗，若未來漁獲輻射超標，政府必須保證收購，不要讓漁民蒙受損失。

侯友宜下午在基隆市長謝國樑、國民黨基隆市立委參選人林沛祥，與基隆區漁會理事長簡建輝、總幹事陳文欽陪同下，與基隆區漁會理監事座談。這也是2024年總統大選前，僅次於民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨總統參選人賴清德，第三位拜訪基隆區漁會的總統參選人。

侯友宜說，新北有5個漁會，但產值比不上基隆區漁會，基隆水產產值占全國很重要的位置，但漁民遇到的問題差不多。他指出，以近來日本排放核汙水來說，政府就應該以最嚴格的食安標準加強檢驗，確保民眾食品安全。但如果未來漁產檢驗出有輻射超標問題時，政府也必須保證收購，不要讓漁民損失。

基隆區漁會代表指出，以往政府曾經收購老舊漁船，但近來沒有再收購。近來近海漁獲減少，再加上漁民老了、漁船也老舊，希望漁業署能夠重新推動漁船收購。

林沛祥說，八斗子漁港因為漁港地形的關係，每到颱風季節漁民多會擔心港內漁船的安危，期待政府能夠興建凸堤碼頭，保護漁民財產生命安全，希望侯友宜當選後，能為漁民解決這個問題。

侯友宜說，未來他當選總統後，會推動收購老舊漁船、開放大陸漁工，也會請漁業署編列預算，興建八斗子漁港凸堤碼頭，保障漁船的安全。