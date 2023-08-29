蔡宜軒推出第一首作品〈SWAG〉。（無限志娛樂提供）

蔡宜軒推出第一首作品〈SWAG〉。（無限志娛樂提供）

蔡宜軒10年前在選秀節目《超級接班人2》勇奪冠軍和最佳人氣獎，今年飛韓國BLACKPINK 舞者教室「YGX」、及網紅明星教室「1 MILLION 」實地學習，回台攜手音樂製作人Miss Mute和饒舌歌手NIKE、同門舞者A$H，採用「歌舞同步」創作方式，完成第一首作品〈SWAG〉，選在30歲生日與鐵粉齊聚一堂看MV首播，開心說：「30歲生日給自己生日禮物，留下足跡，也給支持我到現在的粉絲一個禮物。」單曲首發日，還意外收到歌手辰亦儒的祝福影片，讓他驚喜不已。

蔡宜軒國中就參加過歌唱、演戲、舞蹈等比賽，當時家住嘉義山區，缺乏學習資源，他從電視模仿和參賽中累積經驗，坦言在選秀奪冠前，嚐過不少失敗，但他記取評審建議，逐步改進，終於在《超級接班人2》經過8個月長賽，拿下總冠軍和最佳人氣獎。但他奪冠後星路不順，以為會發行自己作品，後來發現公司規劃有出入，所以沒有簽約，轉回舞蹈教學，加入舞蹈教室-TBC，不斷精進舞藝和學習歌唱技巧。

他因曾是辰亦儒專屬舞者，發行單曲時，意外接到辰亦儒祝賀影片，留下「恭喜宜軒終於要發行自己的單曲〈SWAG〉，希望大家可以多多支持他，加油！」讓他既感動又驚喜。

蔡宜軒首支單曲〈SWAG〉MV，由吳志偉執導，運用場景和光影變化呈現音樂氛圍。蔡宜軒率領六位舞者，伴隨強烈節奏舞動Hip Hop舞步，他親自編舞，找了TBC舞蹈夥伴A$H參與編制，邀請資深編舞老師NIKE共同完成，此次合作也讓蔡宜軒學到用不同視角去設計動作。