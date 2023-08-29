租住套房女子去年10月凌晨睡夢中被異聲驚醒，睜眼赫見1全裸男站在床前，她嚇得質問：「是誰？」；男恫稱：「我就是要來強姦妳」後，撿拾衣褲奪門逃逸，女子大哭報警。警追查發現男子是樓下林姓租客，林辯稱走錯樓層、未進套房，法官依恐嚇罪判3月，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，林與女子各租住中市大里區1棟套房大樓，但不同樓層，各樓層門口均設有密碼鎖，租客不得擅入其他樓層。

林去年10月10日凌晨4時許發現有1樓層的門口密碼鎖損壞，無法關閉，他擅自闖入，又見1間套房未熄燈，也未關門，他開啟房門發現有名女子在床上睡覺，他關燈、再自脫衣褲，女子聽到異響醒來，赫見1裸男站在床前，驚嚇質問：「是誰？」，裸男竟出言恫嚇：「我就是要來強姦妳」，隨即撿拾地方衣物逃離。

女子驚嚇鎖門大哭，打電話報警，警方調閱監視影像追查，經女子指認，當晚裸男是樓下租客林男。

檢方因女子在警詢及偵辦中均稱，不知林有無趁她睡覺而上下其手，針對侵入住宅強制性交未遂部分不予起訴，但認定恐嚇犯行起訴。

林在警詢時承認，女子沒鎖門，他直接進套房，還指出套房內壁紙是鮮豔花紋，但事後改口辯稱，他走錯樓層，開房門才發現走錯，但他未進入套房，也沒脫衣褲及出言恐嚇；林委任律師也宣稱，全案只有被害然單一指訴，且林在監視影像中衣衫完整，女子房內也無他的指紋。

法官勘驗監視影像發現案發前走出房門，離開鎖住樓層，約22分鐘後返回，但數度往返樓層鐵門外，從32秒到22分鐘不等，認定他行為鬼祟，狀似顧慮而反覆確認，且時間已足夠穿脫衣褲，依恐嚇危害安全罪判林徒刑3月，得易科罰金。

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