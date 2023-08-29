總統大選從三腳督演變成四腳督，但民進黨參選人賴清德近期民調反而升高，引發議論。PTT有網友質疑，綠色執政弊案、大秘寶連環爆，但賴民調不降反升，如何解釋？鄉民表示「沒有新聞報啊，掌控媒體」、「三民自都不會報」、「代表黨的洗腦很有效啊」、「死忠的學歷都很低啊」、「民智未開，正解」，還有人說「舔綠才能發大財」、「有4成的人都有吃到好處就不是弊案」、「一堆官已經在分接下來的碳權利益了」。

PTT有網友今(29日)發文問：八卦板近期狂打的弊案有12億球場大秘寶、81億漁港大秘寶、百億綠能大秘寶等；今天又新增一個，一億多進口雞蛋補助大秘寶。結果狂打猛打打了快一年了，賴清德民調不降反升！如何解釋弊案連環爆，民調卻愈打愈高的情況？

鄉民表示「台灣人喜歡這種的啊」、「這是信仰」、「你質疑弊案的人居然會相信民調是真的」、「在野分裂讓支持者不耐煩啊」、「沒有新聞報啊，掌控媒體」、「控制媒體啊！老人現在不看新聞只看政論，一直洗，反正是死忠的」、「死忠的學歷都很低啊」、「新聞才不會報，有報也是往好的地方報」、「因為這些弊案三民自不會報」、「代表黨的洗腦很有效啊」、「死忠：哪個黨不貪污？民進黨貪很少了啦！」

也有人說「賴就走不沾鍋模式啊，民進黨歸民進黨，賴是賴」、「民智未開，正解」、「集體失智」、「舔綠才能發大財」、「花了不少錢在養網軍帶風向啊」、「你覺得是弊案，但有4成的人都有吃到好處就不是弊案」、「被台大認證這種的，這些案子不要說」、「總統沒救的話，至少立委不投民進黨沒問題吧」、「民調是自己人做的啊」、「清醒的人有義務告知周圍的人真相」、「一堆官已經在分接下來的碳權利益了」。