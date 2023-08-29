【LIVE直播】蘇拉颱風強度明達巔峰 屏東、恆春半島嚴加戒備

蘇拉颱風逼近，氣象局預估明天下午暴風圈可能接觸恆春半島，高雄市、屏東縣也宣布部分鄉鎮區明（30）日停班停課。氣象局簡任技正伍婉華指出，受颱風影響，明天東半部及南部開始降雨，西半部背風面，從桃園到高雄可能出現36度高溫，而明晚至周四上午，東南部雨勢最大。

周三周四定量降雨預報圖。（氣象局）

氣象局晚間表示，蘇拉颱風中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西移動，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。今(29日)晚至明(30)日台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，尤其東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海易有4米以上浪高

蘇拉颱風目前以每小時11轉14公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑80公里。

另外氣象局發布大雨特報，受颱風外圍雲系影響，今（29日）晚至明（30日）晚恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。