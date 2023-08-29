經過長期深入探索與研究，中國南極科考隊最近意外發現了一片蘊藏著豐富海洋生物資源的海域，堪稱「海上糧倉」，當中生活著多樣性生物，尤其是巨量的南極磷蝦，足以養活高達14億人口。

據《快科技》報導，這片海域的特點之一就是物種多樣性，包括不同種類的魚類、鳥類、海豹、鯨類等，特別是生活著巨量的南極磷蝦，儲量高達10億噸，足以養活14億人口。

報導指出，南極磷蝦是一種海洋浮游甲殼動物，體積較小，最大只有5釐米長，堪稱地球上最成功的動物物種。它具有極高的營養價值，肉質鬆軟，易消化，對身體虛弱、病後調養者是極好的食物。

磷蝦除了可做為營養食品，在醫療、工業領域也非常有用。（圖／快科技）

此外，磷蝦富含鎂，能保護心血管系統，減少血液膽固醇含量，防止動脈硬化，還能擴張冠狀動脈，有利於預防高血壓與心肌梗塞等疾病。

報導說，磷蝦做為營養食品，有較強的通乳作用，富含磷、鈣，對小兒、孕婦尤其大有裨益。它在醫療、工業領域也非常有用，其中甲殼素可作為藥物的除臭劑，蝦青素可保護人類神經系統和心血管系統。

報導指出，雖然全球磷蝦每年有上億噸的消耗，但是全球磷蝦總量始終穩定在300億噸左右，其聚集群落中每立方米海水中約有3萬隻之多。