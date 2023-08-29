因疫情延後，亞洲體育界的年度盛事「2022杭州亞運」將於今年9月23日展開為期16天賽事。繼雅加達巨港亞運，中華隊一共奪下67面獎牌的出色成績後，本次我國將推出超過500位選手的龐大代表團，挑戰亞洲體壇的最高榮譽。

國人關心的轉播收視方式，在杭州亞運倒數25天，正式向各界宣告，將由中華電信、愛爾達電視、公共電視、東森電視、緯來電視網，「五大轉播單位」動用20 頻道提供近2,500小時賽事，分別於IPTV平台中華電信 MOD、網路 OTT 平台Hami Video、有線電視與無線電視平台上共同播出。

本屆杭州亞運台灣區轉播總代理愛爾達董事長陳怡君表示，目前國內有超過 200 萬以上的非法機上盒流通市面，基於保護智慧財產權的立場及捍衛亞奧會(OCA)的專屬授權，五大轉播單位呼籲觀眾支持正版，一起守護版權、一起打造正向循環的轉播環境。 另外，新聞媒體在製播新聞時若有使用亞運賽事畫面時，也提醒需要取得合法授權的新聞畫面，切勿私自使用網路畫面，畫面使用也需遵守亞奧會規範。

愛爾達上半年稅後每股純益（EPS）2.77元，杭州亞運是下半年的重頭戲，法人預估愛爾達下半年獲利優於上半年，全年獲利比去年好，並再攀高峰。

陳怡君指出， 中華電信MOD已連續四屆轉播亞運，愛爾達體育1、2台則首次採用「4K亞運獨家」轉播服務，開創先例。愛爾達體育3台、以及新設的3個原音頻道「愛爾達亞運1／2／3 台」將總共提供超過1,000小時的亞運電視平台轉播服務。

中華電信Hami Video與ELTA.tv更推出愛爾達亞運4／5／6／7／8／9／10台，合計共投入13個頻道、近2,000小時轉播，愛爾達電視也推出多達50位以上的主播講評陣容。

無線電視部分，公視主頻、公視3台，雙頻道均投入本屆亞運轉播。東森電視由51台新聞台領軍，搭配東森超視33等頻道，聯手120小時賽事直播。深耕國內運動轉播的老字號體育頻道緯來電視網，也將連續4屆投入亞運轉播，並動用旗下電視網體育台、育樂台與綜合台，提供每日近12小時的賽事直播服務，

整體轉播服務，更勝2018年亞運規模，合計五大轉播媒體可提供國人近2,500小時的轉播服務。