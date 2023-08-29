MPP（藥物專利池，Medicine Patent Pool），2010年在瑞士日內瓦成立，為聯合國國際藥品採購機制（Unitaid）支持的公共衛生組織。MPP是以一個全球資源平台整合的系統，先向原廠取得自願性授權，再由MPP媒合需求端進行再授權，以增加中低收入國家對救命藥物的取得與開發。

COVID-19疫情期間，美國默沙東藥廠（MSD）的莫納皮拉韋（Molnupiravir）、美國輝瑞藥廠（Pfizer）的帕昔洛韋Paxlovid（Nirmatrelvir/ Ritonavir）、以及日本鹽野義製藥（Shionogi）的治療藥物Xocova（Ensitrelvir）等口服抗病毒藥物，皆已加入MPP，而高端則是第一個被青睞的疫苗。

高端29日表示，WHO計畫單位C-TAP（COVID-19 Technology Access Pool）、及聯合國公衛組織單位MPP已共同宣布，高端的COVID-19疫苗技術授權予該國際組織。

世界衛生組織總幹事譚德塞博士（Dr. Tedros）表示：「新冠肺炎（COVID-19）將會持續存在，全世界將繼續需要可預防、檢測和治療的工具。通過C-TAP，WHO及我們的合作夥伴，將能使這些防護工具普及到每個人。」

聯合國藥品專利池執行董事查爾斯·戈爾（Charles Gore）說明：「獲得基本藥物和衛生技術仍需成為全球衛生議程的重中之重。感謝高端疫苗（MVC）、西班牙國家研究委員會（CSIC）和智利大學向MPP提供授權，並希望這將向世界各地的其他原創者發出重要信息，以在C-TAP的支持下達成進一步的許可協議。」

高端總經理陳燦堅表示，對抗大規模傳染病最有效的應對措施就是團結、合作及全球共同努力。新冠肺炎只是開端，藉由加入C-TAP倡議，高端將為全球健康防護樹立先例，展現疫苗對普惠公共衛生的價值。