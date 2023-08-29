鴻海創辦人郭台銘28日開記者會，宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，不少網友都覺得下屆總統大位，民進黨賴清德可以「躺著選」了；而藍營如雲林縣長張麗善、立委謝衣鳳都批評郭作為。對此，資深媒體人李艷秋29日就在臉書上表示，「郭董已經失去了跟在野談整合的資格，藍白再去巴著人格信用破產的郭董，真會讓選民瞧不起」，引發討論。

李艷秋29日在臉書上PO出一篇「鬼月嘛！鬼話連篇很正常」的文章表示，「郭董說要全力支持侯友宜選總統，卻宣布自己也要選；邀在野喝咖啡談整合，轉頭就宣佈自己成為獨立候選人」，李艷秋更指出，這證明兩件事，「今年鬼話冠軍非他莫屬」、「無法再跟郭董談整合，因為他沒誠信，翻臉就不認，談了也白談」，李艷秋接著說，「從情感面看，郭董已經失去了跟在野談整合的資格，藍白再去巴著人格信用破產的郭董，真會讓選民瞧不起」。

李艷秋分析，「再從現實面看，政治就是比肌肉，用實力拚勝算，國民黨現在有14個縣市長、38名立委、380位縣市議員，民眾黨有2位縣市長、5席不分區立委、8名縣市議員，郭董......0，但是每年光股利92億，如果非綠聯盟推郭董代表選總統，這不是證明兩個黨都被郭董收購了嗎？被收購的理由，就是為了錢，請問選民投得下去嗎？就算政治要靠交換談條件，也是國民黨和民眾黨的互相禮讓、互相成全，郭董沒有人馬，如果硬要算那些站在郭董身邊造勢的前議員、里長、前代表...，聲勢確實矮一大截，怎麼談？怎麼換？」

李艷秋說，「郭董要用獨立參選以戰逼合，因為他知道，藍白其實已經在加速整合，不加入藍白的整合，他除了擔上親痛仇快的罵名之外，也毫無機會選上；但是大老闆的驕傲和霸道的性格，讓他不能放下身段接受協調，一定要他出面『整』，在野才准『合』」。

最後李艷秋也強調，「恭喜藍白陣營，你們終於不必再被情勒，甩掉郭董，讓他走自己的路吧！連署的路上或民調的數字上，民進黨已經幫他鋪好了鮮花，真的不必為他擔心。鬼月嘛！期待還有更多的鬼話連篇！」