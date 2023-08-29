小朋友們如天生勇士，拿到漆彈槍後個個活力十足、雀躍不已。（高雄市社教館提供／崔正綱高雄傳真）

小朋友們如天生勇士，拿到漆彈槍後個個活力十足、雀躍不已。（高雄市社教館提供／崔正綱高雄傳真）

為讓原鄉青年學子體驗漆彈，高雄市運發局規畫「運動i台灣2.0高雄市原住民漆彈運動推廣活動」爭取中央經費，攜手高雄市漆彈推廣協會、高雄市立社會教育館、原鄉學校舉辦漆彈巡迴活動，今日在茂林區邁入最終章，共有40多名師生投入。社教館表示，期望漆彈運動能藉著巡迴，啟動原鄉另類運動風。

社教館表示，運發局規畫高雄市原住民漆彈運動推廣計畫，積極向教育部體育署爭取經費，並針對高雄市原鄉部落青年學子，活用在地運動資源，讓他們能體驗時下最夯的漆彈運動，該活動共分「三部曲」巡迴：前兩次分別是在3月15日於六龜高中、5月23日於那瑪夏國中開打。

今日在茂林區萬山里綜合運動場邁入最終回，吸引茂林國中、多納國小、茂林國小師生40人及多位社區家長參加，高雄市漆彈推廣協會總幹事莊明樺在賽前詳細為選手們進行規則講解，還有漆彈槍使用方式及保護用的頭巾、護頸和面罩等裝備穿戴；原鄉小朋友們就如天生勇士一般，蘊藏的戰鬥力準備引爆，個個活力十足、雀躍不已。

社教館長沈坤佑表示，特別感謝運發局為積極向教育部體育署爭取經費，完美促成三場原鄉巡迴賽事，讓學校師生有機會參與此場校際漆彈活動，讓學生增添難忘學習的經驗。三場巡迴賽事，感謝原鄉多所學校、社區居民熱情參與，期望漆彈運動能藉著巡迴，啟動原鄉另類運動風。

高雄市漆彈推廣協會總幹事莊明樺強調，漆彈運動讓莘莘學子在這競爭激烈資訊日新月異的時代，有宣洩壓力的管道，激發冒險犯難、發揮團隊合作精神，希望學子減少使用手機等3C產品，走到戶外去感受漆彈運動的魅力。