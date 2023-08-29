金門縣由長年照護臥床母親的蔡欣宗(中)榮獲「長期陪護組」孝行楷模。(于家麒攝)

蔡欣宗說，「愛就是接住家人的需要」，成為父母親年老後的依靠。(于家麒攝)

由內政部主辦的「2023年全國孝行獎」今（29）日下午在金門縣金湖大飯店隆重舉行表揚典禮，由政務次長吳容輝主持，行政院副院長鄭文燦及金門縣長陳福海也蒞臨盛會。地主金門縣由長年照護臥床母親的蔡欣宗榮獲「長期陪護組」孝行楷模。吳容輝也鼓勵國人能見賢思齊，讓孝從「心」做起，並期盼這些孝行精神化為養分，傳遞到各角落扎根壯大，持續滋養溫暖社會。

內政部說明，為推廣孝道符合現代社會模式，該部在規畫選拔標準時，分為「長期陪護組」、「善用資源組」、「扶助實現組」、「同心協力組」、「顯親傳孝組」共5個組別融入孝道新思維，鼓勵大家能透過不同形式行孝，善用政府資源，珍惜與長輩相處的每個日常。今年有30位楷模獲獎，其中年紀最長者為79歲、年紀最小者只有16歲，這些楷模們雖有不同的背景與際遇，卻秉持相同孝道信念散播愛。

金門縣的蔡欣宗榮獲「長期陪護組」孝行楷模，因看到母親因慢性病而長期臥床、父親年邁又要耕作，毅然而然放下自營的民宿事業，回家陪伴家人。他平時跟著父親日出而作、日落而息；外出農耕時手機也隨身待命，只要母親有需求，便會立刻放下手上工作回家處理，安定母親心情。

據了解，蔡欣宗打理家中大小事和母親的起居，為了能悉心照看，還與母親共寢一室，以便能夠隨時注意母親的情況，而且再累也會每天跟母親講笑話，保持她愉悅的心情。蔡欣宗說，「愛就是接住家人的需要」，成為父母親年老後的依靠、照顧父母是天經地義的事，他只盼母親身體能保持穩健，生活能夠簡單樸實度過每一天，就是此生最大的心願。

鄭文燦指出，政府推動「長照2.0」政策以來，已經展現許多成果，從這幾年的孝行事蹟可以發現，有越來越多照顧者運用政府長照資源，申請喘息服務或交通接送長者往返醫療院所等，讓被照顧者能獲得妥善照顧，也給予照顧者支持及減輕壓力。鄭文燦也當場允諾要協助金門增設100床的長照病床，以照顧更多的長者，立刻獲得現場如雷的掌聲與歡呼。

陳福海則表示，「全國孝行獎」的表揚最重要的意義在喚起社會大眾對孝道的重視，並提倡將孝道落實在日常生活裡，最重要的是在提醒我們，「孝要及時」，「子欲養、親不待」，能夠時刻在膝前盡孝，更是人生珍貴的福份。

吳容輝強調，為加強對年輕照顧者的協助及關懷，避免學子們獨自扛起照顧重擔，今年內政部特別請直轄市、縣(市)政府留意在提名未成年被推薦人時，訪查瞭解是否有符合兒童及少年福利與權益保障法規定，適時轉介或提供社福資源；在辦理複審作業時，也請提報單位列席說明及注意未成年個案的處置情形，期望孝能成為他們人生中的養分，而不是變成羈束或阻礙。

內政部指出，孝行楷模多元的孝順方式，無論是採取個人照護、團體協力或運用政府長照資源，都值得國人們學習，期盼表揚典禮成為開端，透過楷模的故事成為一股暖流，涓涓不停地流進台灣各地鄉里間，讓社會在愛裡成長，更加和諧、溫暖。

2023年全國孝行獎獲獎名單如下：

新北市-彭于芹、新竹縣-陳華芳、新北市-吳讚軒、苗栗縣-楊珮玲、新北市-袁從晉、彰化縣-許政賢、臺北市-余昀叡、南投縣-石為國、臺北市-李金龍、南投縣-林輝騰、桃園市-李美淑、雲林縣-藍清麒、臺中市-林永豐、嘉義縣-馬遠華、臺南市-劉怡秀、屏東縣-林勝宏、高雄市-杜添錦、屏東縣-徐榮貴、高雄市-許益彰、臺東縣-胡軍、高雄市-楊弘富、花蓮縣-劉政杰、高雄市-湯秋華、花蓮縣-邱順茂、宜蘭縣-謝松柏、基隆市-林志恩、宜蘭縣-李昆昌、新竹市-陳賛、新竹縣-陳炫任、金門縣-蔡欣宗。