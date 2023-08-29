歷經3年的疫情，今年的水燈遊行吸引了非常多基隆市民及外地觀光客，猶如嘉年華會一般。（張志康攝）

歷經3年的疫情，今年的水燈遊行吸引了非常多基隆市民及外地觀光客，猶如嘉年華會一般。（張志康攝）

傳承169年的鷄籠中元祭29日晚間，在輪值主普郭姓宗親會帶領下，由各姓宗親會推出的表演隊伍及花燈，巡迴基隆市區。基隆市長謝國樑表示，今年中元祭主題是「平安有愛」，致力於帶給民眾溫暖平安的氛圍，讓人們能更深入了解基隆文化。

基隆市長謝國樑（中）表示，希望將中元祭帶向全台灣、面對全世界，朝向國際化邁進。左為新北市長侯友宜、右為AIT台北辦事處長孫曉雅。（張志康攝）

謝國樑表示，謝國樑致詞說，在基隆良好的基礎上，希望中元祭可以增加更多觀光、文化和娛樂元素，不只是基隆鄉親的中元祭，而是台灣、全世界的中元祭，市府未來每年除會保留文化底蘊外，也會引進更多吸引更多國內外旅客來到基隆的配套措施，當基隆擁有歷史文化底蘊下，一步步朝國際化邁進。

今年的中元祭遊行，特別邀請了新北市長侯友宜、日本八代市、吳市、宮古島市、韓國尚州市，以及美國在協會台北辦事處長孫曉雅等貴賓參與。

歷經3年的疫情，今年的水燈遊行吸引了非常多基隆市民及外地觀光客，猶如嘉年華會一般。（張志康攝）

基隆市議會議長童子瑋表示，目前推動國家建設重要的方向就是「文化台灣」，保存各地在地的文化活動，厚植台灣文化實力，並提高台灣的國家競爭力，這是每一個國家走向獨立自主、尊嚴自信的共同路徑，認識自己，才能夠認同自己、願意站出來守護自己。愈在地愈國際，這是基隆人一代一代積累留給我們的文化軟實力，我們不能忘記，我們要永遠延續。

傍晚開始的放水燈遊行，由主普郭姓宗親會帶領各姓氏宗親會的花車、表演團體以及陣頭在市區遊行。民眾將能欣賞各宗親會精心設計的花車以及水燈頭車。

歷經3年的疫情，今年的水燈遊行吸引了非常多基隆市民及外地觀光客，猶如嘉年華會一般。（張志康攝）

歷經3年的疫情，今年的水燈遊行吸引了非常多基隆市民及外地觀光客，猶如嘉年華會一般。（張志康攝）

完成了市區的遊行後，在今年輪值主普郭姓宗親會帶領下，水燈頭車帶領，前往八斗子望海巷，進行施放水燈頭的儀式。

各姓氏宗親會的水燈頭轉往八斗子望海巷，在午夜正式進行「放水燈」的水燈頭施放儀式。民間習俗相信，水燈頭漂流的愈遠，代表接收到普度訊息的好兄弟愈多，在「有吃有保佑」的觀念下，認為會得到好兄弟的庇祐，再加上火勢的旺盛與運勢的象徵連結，意味未來一年的運勢會更好。

在八斗子望海巷的放水燈頭活動現場，文化局特別邀請了台灣民俗專家林茂賢老師，他將解釋施放水燈頭由來與相關民俗知識。