鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選總統，引發外媒關注，《英國廣播公司》(BBC)今(29日)也報導「想當台灣總統的iPhone億萬富翁」，指出郭台銘參選會讓在野陣營的選票被瓜分為三股，直言台灣的在野陣營是在「自掘墳墓」，最終民進黨參選人賴清德就算僅拿到40%的選票，但仍最有可能當選。

BBC報導稱，郭台銘參選會讓反對派的選票被瓜分成3股，而當反對黨陣營已經有兩名候選人在競爭時，加入第三名候選人並不會讓政黨輪替的目標更容易達成，這是典型的「洞的定律」（law of holes），「如果你在一個洞裡，很難脫身，那首先要做的就是停止挖掘」，而台灣的反對黨似乎正在自掘墳墓。

BBC指出，郭台銘的賣點不只是財富，還有在中國大陸經商的經歷，郭認為自己能利用在大陸投資相同經驗保護台灣安全。但報導提到，郭台銘將台海局勢緊張怪罪於總統蔡英文，而非中國大陸，但此說法在台灣選民中並不受歡迎。報導稱，台灣民調顯示，多數台灣人不認為台灣政府應該為與北京日益緊張的關係負責，也不贊成為確保和平而在主權問題上向北京讓步，民調也顯示約4成選民是民進黨堅定支持者，這代表反對派必須團結、圍繞在一位候選人才能勝選，而郭認為應該由他擔任。

BBC表示，郭台銘喊出「三隻小豬」團結打敗民進黨「大野狼」的口號，但現在沒有跡象表明這種情況會發生，相反的，郭台銘參選只會進一步分裂反對派的選票，這也代表，即使可能僅拿到40%的選票，賴清德仍然是最有可能當選總統的參選人。