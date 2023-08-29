YouTube網路節目《木曜4超玩》憑藉「一日系列」主題爆紅，更讓主持人邰智源、KID和謝坤達等人再創演藝事業高峰。該節目的靈魂人物陳百祥也離開團隊。有自稱「前麥卡貝員工」大爆《木曜4》觀看數不振的原因：「邰哥體力已經不行了！」

《木曜4超玩》「一日系列」主題爆紅，相關主題單集均能創造百萬流量，不過該節目2周前播出的「下班去吃飯」流量僅17萬。但根據《遊戲大亂鬥》報導，一名網友自稱曾待過麥卡貝的前員工爆料，《木曜4》流量低迷，除了疫情外，還包括內部員工都是覺得從「下班去吃飯」這東西開始，但會有這類節目主要還是因為邰哥年紀大了，他真的沒辦法一整天外景，這真的非常累，也包括工作人員，整個月都在拍外景的話，以邰哥年紀來說沒辦法承受這麼大負荷。

原PO更透露，大家知道木曜好看就是百祥跟邰哥的互動，你要讓這互動保持在，又要成本不要太高情況下，所以吃飯節目就在這情況下產出，大家就知道，邰哥體力已經不行了 雖然一開始有流量，但長時間下來是不好的，到最後就變成吃飯節目，變成在訪談。

影片取自《木曜4超玩》若有移除請見諒

也曾有網友在PTT以「大家從何時起不看木曜的？」為題發文，該網友表示他以前每周四都會準時看《木曜4》、還會看直播，後來漸漸不看了，他認為：「跟百祥有很大的關係」，表示百祥原本是偶爾串場，效果還不錯，後來出鏡時間愈來愈長，「而且還常搶主key，變成他跟邰哥互抬槓，甚至蓋過邰哥還有其它（他）人，他才是主咖的樣子」。