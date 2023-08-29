日本將「核處理水」排放入海，福島縣機構不斷收到騷擾電話、中國赴日旅行團出現退團潮，一連串反日行動令人聯想起10多年前釣魚台列嶼「國有化」時引發的抗日示威；而日本商品、和服，甚至浮世繪，也淪為中國近年反日情節的代罪羔羊。

「朝日新聞」報導，東京電力公司福島核電廠的核處理水排入海洋後，日本和中國的裂痕進一步加深，光是東電收到來自中國的騷擾電話就有6000通，在中國的日人學校遭到扔雞蛋和石頭。日本外務省27日對要前往或正在中國的日本人發出警告。

許多中國人隨意打電話到日本騷擾企業或店家，並拍影片上傳社群網路。在影片中，他們拿起智慧型手機，播打在地圖上隨機找到的日本商家號碼，然後用中文問對方「為什麼要把核污染水排入海洋？」。

還有中國網友疑似打到日本參議院的總機，但一開始講中文就被掛斷。

福島縣的旅館、餐廳也接到了許多據信來自中國的騷擾電話，福島縣知事內崛雅雄表示，「我們非常擔心這種情況，據稱醫院和藥局的電話也接連不斷，業務受到阻礙」。

東電28日表示，自24日開始排放處理水以來，4天內已接到超過6000通顯示為中國國碼「86」的電話，內容是對排放處理水的抗議或抱怨。東電表示，「我們不會說明電話內容，因為這可能會引發類似案件」。

中國爆發「反日情緒」（Anti-Japanese sentiment）並非首次。

日本經濟團體聯合會會長十倉雅和昨天在札幌舉行的記者會上說，現在又出現了抵制日本化妝品的行動，「令人聯想起（2012年）尖閣諸島（國有化）的事件」。當時中國各地展開激烈的反日示威，日本製造的汽車被砸毀，企業與經濟活動大受影響。

雖然目前抵制日本製造物品的「不買運動」還沒有廣為蔓延，和2012年當時的緊張情勢略有不同，但在北京的日本人依舊感到擔憂，只希望事件能隨時間沈澱下來。

回顧2012年，時任日本東京都知事的石原慎太郎提出有意向「土地所有權人」購買釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島），讓當時執政的民主黨政府在9月決定把尖閣諸島「國有化」，以20億5000萬日圓向地主買島。

日本的「國有化」行動引發中國民間激烈反應。當年8月27日，正值中日釣魚台領土問題衝突升高之際，日本駐中國大使丹羽宇一郎欲返回日本駐華大使館時，在北京市被2輛車輛尾隨並攔截座車，迫使丹羽宇一郎的座車停下。其中一輛轎車上的一名男子奪走插在丹羽宇一郎座車上的日本國旗，引起日中之間嚴重的外交衝突。

中國反日示威者9月15日襲擊了湖南省長沙市的3家商店，暴民闖入商店，洗劫賣場商品，並在街頭放火。隨著918事變日期接近，反日情緒更加高漲。

時任中國國務院總理溫家寶就釣魚台問題強調，要保持錚錚鐵骨，主權事務毫不退讓，「我們要採取有力措施」，並指責日本當局是在導演一場「釣魚島（釣魚台）的鬧劇」。這起事件使得中方暫停多項雙邊交流，日中關係降到冰點。

此外，時任中國外交部發言人的趙立堅，2021年在推特（Twitter）貼文附上一張模仿日本浮世繪的畫作，諷刺日本政府決定將「核廢水」排放入海。

趙立堅在推文中表示，「如果葛飾北齋現在還活著的話，應該會非常擔心日本核廢水」。日本外務省隨後向中方提出抗議，並要求刪除推文。

2022年，一名中國女子穿和服在蘇州市拍照，被警察以涉嫌尋釁滋事為由帶走。網名「是影子不是本人」的網友在微博貼文，稱她8月10日在有日本風情街之稱的江蘇省蘇州淮海街Cosplay（角色扮演）穿著和服，想拍照重現漫畫中的景象。

結果警察對這名女子咆哮，並以涉嫌「尋釁滋事」為由將她和攝影帶走，給他們思想教育、要求看手機內容、刪除照片、沒收扮裝的衣服等，費時5小時後才放人。

此事件在網上發酵，引發支持和反對的不同看法。環球時報評論員胡錫進當時說，中日關係持續緊張，日本配合美國遏制中國，「和服成了很多中國人眼中有點刺眼的符號」。