騎士喝茫上路撞破轎車擋風玻璃，鼻子骨折滿臉血。

27歲許姓男子29日凌晨喝完酒後，心存僥倖騎WeMo回家，卻因失控直接撞上武昌街旁自小客車，車子整個擋風玻璃被撞碎，許鼻子骨折血流滿地，警方到場酒測，發現酒測值高達0.75，依公共危險罪將他法辦。

警消29日凌晨2時獲報，武昌街有機車撞汽車，到場時發現許男滿臉是血，循問後了解他是自撞，酒測值高達0.75，通報救護車將他送醫包紮後再帶回警局偵訊。

許向警方表示，28日晚與友人在西門町餐敘，席間喝了不少，29日凌晨2時準備回家，因為心存僥倖，所以打算騎共享機車回去，但剛上路不久，就不勝酒力失控，直接撞上路邊停放的汽車。

汽車後方擋風玻璃因猛烈撞擊碎裂，許的臉部嚴重掛彩，鼻子也撞到骨折，血流滿地場面驚悚，所幸送醫包紮後暫無大礙，警方偵訊後，依公共危險罪將他移送法辦。

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