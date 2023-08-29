中颱「蘇拉」逼近台灣，氣象局29日下午發布陸上警報，上次「卡努」颱風大雨沖刷大量漂流木進入霧社水庫，萬大發電廠災後雖已展開清理，但湖面目前仍堆積大量漂流木，廠方又另行發包工程，增加廠商及人手加速清除進度。（黃子明攝）

中颱「蘇拉」逼近台灣，氣象局29日下午發布陸上警報，上次「卡努」颱風大雨沖刷大量漂流木進入霧社水庫，水庫中一間工寮遭浮木團團包圍；萬大發電廠災後雖已展開清理，但湖面目前仍堆積大量漂流木，廠方又另行發包工程，增加廠商及人手加速清除進度。（黃子明攝）

中颱「蘇拉」逼近台灣，氣象局29日下午發布陸上警報，上次「卡努」颱風大雨沖刷大量漂流木進入霧社水庫，目前水庫周圍野溪仍有枯木堆積在河床。（黃子明攝）

中颱「蘇拉」逼近台灣，氣象局29日下午發布陸上警報，上次「卡努」颱風受到重創的南投仁愛鄉台14線一帶居民，目前仍在重建滿目瘡痍的家園，面對「蘇拉」新颱威脅，工人在南豐村中油聖本篤加油站加緊整修工作。（黃子明攝）

中颱「蘇拉」逼近台灣，氣象局29日下午發布陸上警報，上次「卡努」颱風受到重創的南投仁愛鄉台14線一帶居民，目前仍在重建滿目瘡痍的家園，面對「蘇拉」新颱威脅，工人在卡努颱風遭土石流掩埋的台14線旁產業道路及排水溝清理積土。（黃子明攝）

中颱「蘇拉」逼近台灣，氣象局29日下午發布陸上警報，上次「卡努」颱風受到重創的南投仁愛鄉台14線一帶居民，目前仍在重建滿目瘡痍的家園，面對「蘇拉」新颱威脅，南豐村民在自家門前堆放砂包築起長堤，預防可能再次來襲的大雨及土石流。（黃子明攝）

中颱「蘇拉」逼近台灣，氣象局29日下午發布陸上警報，上次「卡努」颱風受到重創的南投仁愛鄉台14線一帶居民，目前仍在重建滿目瘡痍的家園，面對「蘇拉」新颱威脅，南豐村民在自家門前堆放砂包築起長堤，預防可能再次來襲的大雨及土石流。（黃子明攝）

中颱「蘇拉」逼近台灣，氣象局29日下午發布陸上警報，上次「卡努」颱風受到重創的南投仁愛鄉台14線一帶居民，目前仍在重建滿目瘡痍的家園，面對「蘇拉」新颱威脅，工人在通往奧萬大的大安路打樁鞏固路基，該路段路基在卡努颱風中遭大雨掏空。（黃子明攝）

中颱「蘇拉」逼近台灣，氣象局29日下午發布陸上警報，上次「卡努」颱風受到重創的南投仁愛鄉台14線一帶居民，目前仍在重建滿目瘡痍的家園，霧社水庫蓄水區依舊堆滿大範圍漂流木，面對「蘇拉」新颱威脅，沿線道路兩旁到處可見居民加緊做好防災準備。

「卡努」颱風在8月4日起帶來的豪大雨，在南投仁愛鄉各地造成嚴重土石流災情，台14線南豐村中油聖本篤加油站第七次遭土石流埋沒，迄今仍未修復，工人29日加緊趕工，希望「蘇拉」來襲前完成工作；附近的南豐村民也在自家門前堆疊沙包，以防土石流再度衝入住家；前往奧萬大的大安路沿線多處被土石流截斷，或是路基遭掏空，工人以各式機具在坍方處打樁加固路基；淤積嚴重的霧社水庫雖有67％有效蓄水量，卻因暴雨沖入大量漂流木，形成一大片大小木頭交織的褐色漂浮物，靠近霧社一方的淤積庫區，還有大量散落的大小林木，廠方暫以浮木攔索圍阻，並未對取水及發電造成影響，萬大發電廠林姓課長表示，平時雖有發包廠商做年度清理，但因這次堆積漂流木面積太大，擔心再來一場豪大雨可能帶來更嚴重衝擊，只得另行發包工程，增加廠商及人力加速清理進度。

氣象局針對「蘇拉」發布陸警，警戒區域雖以屏東、恆春半島為重點，但各地仍可能出現8-9級以上強陣風，因颱風帶來大雨加上適逢年度大潮，氣象局提醒沿海低窪地區要留意海水倒灌，而對於還未從前災復原的仁愛鄉民，一位參與重建家園的婦女表示，「面對住家周圍到處堆積的鬆散土石，晚上都睡不著覺。」