日本福島核廢水於24日起排入海洋中，引發周邊國家的人民恐慌，外傳鹽中的碘可防輻射，近期更因此出現搶鹽潮。胸腔科醫師蘇一峰透露，早在本月15日全台唯一一家醫療注射用的3%食鹽水就宣布停售，原因為策略調整，而這也讓蘇一峰感慨，「治療病人沒有藥可以使用啦」。

蘇一峰今（29）日在個人臉書發文直呼，「大家別吵囤積食鹽了啦！」因為全台唯一一家醫療注射用的3%食鹽水已經停售，出現缺貨的情況，「原廠早就不幹了！台廠也不幹了啦！」蘇一峰無奈地說，台灣醫師讀那麼多國外醫學教科書治療指引有什麼用？「治療病人沒有藥可以使用啦！」

蘇一峰分享本月15日發布的文件，主旨寫著「本公司產品3%Sodium Chloride Inj.500ml（3%氯化鈉注射液500ml，NC02980277）停售通知」，該文件僅說明，是因為「策略調整」，即刻起停止販售。

除此之外，蘇一峰還加碼分享醫院內部信件，原來這份文件是由藥劑部轉告，並提醒醫師未來若有臨床需求，要請臨床科提出臨時採購單，否則該款注射液院內現有庫存剩餘60瓶，預估每月使用10瓶，「用罄關檔」。

貼文一出，網友紛紛留言，「太中肯了，連食鹽水都缺，台灣健保世界第一」、「這個政府到底是在哈囉」、「到底是哪些需求者會需要囤積大量食鹽啊啊啊啊」、「真的有夠誇張」、「太扯了，連這個都缺」。

根據耕莘醫院藥品資訊，氯化鈉注射液3％用於補充患者體內的鈉或氯離子，也就是幫助提高血液中鈉或氯離子濃度，安迪生氏危象、糖尿病性昏迷的患者可能會需要使用。

而蘇一峰的貼文底下，也有網友留言質疑他在帶風向，因實際查詢永豐藥品官網，仍有3%的氯化鈉注射液相關介紹。蘇一峰本人則回覆：「所以呢？政府搞到很多醫院醫院就是斷貨沒錯啊！你沒看我的信件公文嗎？」