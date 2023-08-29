A CUT去年10月搬遷新址，來客數近4萬人次，足見換址也不影響饕客喜愛。 (台北國賓大飯店提供)

雙人午間商業套餐雙主餐有肉香四溢的「美國頂級紐約克牛排」以及鮮嫩多汁的「爐烤春雞」。(台北國賓大飯店提供)

「雙人午間商業套餐」售價4800元加1成，海鮮前菜、湯品、美國頂級紐約克牛排、爐烤春雞、甜點等，通通吃得到。(台北國賓大飯店提供)

商務客又多了一個午餐覓食的好選擇，國賓大飯店原址重建中，被稱為「殿堂級牛排館」的A CUT自去年10月遷移新址後，即將滿週年。為回饋顧客，即日起周一至周五首推2套午間商業套餐及雙人午間商業套餐，包含海鮮前菜、湯品、美國頂級紐約客牛排、爐烤春雞、甜點等，通通吃得到。

A CUT表示：「去年10月搬遷至遼寧街後，行政總主廚凌維廉率領團隊追求極致廚藝，屢推精品級菜色吸粉，來客數近4萬人次，足見換址也不影響饕客喜愛。」遷址將滿周年之際，為感謝顧客支持，平日午餐餐期推出2款午間商業套餐，每人2200元加1成，另推出雙人午間商業套餐，售價4800元加1成，每人2400元加1成，即能享受到肉香四溢的美國頂級紐約客牛排。行政總主廚凌維廉精選年度人氣美饌入商業午餐菜單，8道菜色與茶飲，為歡聚場合增添經典美味。

午間商業套餐前菜先以「胭脂蝦塔塔」、「炙燒鮪魚」、「雞尾酒蝦」揭開序幕；湯品則端出A CUT最經典的「蘑菇卡布奇諾濃湯」暖胃，蘑菇濃郁的香氣飄散，嗅覺的體驗讓料理瞬間增色。至於在主菜方面，許多饕客喜愛深具個性的「美國頂級紐約客牛排」，肉質緊實彈性，透過鐵板先煎，再入超級烤箱，利用不同火侯，分段逼出濃郁的牛脂香氣，入口先嚐到表皮的酥脆焦香，咀嚼牛肉時迸發溫潤油脂，滿覆味蕾，肉香四溢，柔順口感中帶有些許咬勁，許多饕客為此深深著迷。

此外，行政總主廚凌維廉精選「爐烤春雞」，鮮嫩多汁，讓口感增添多元層次。飲料可任選咖啡或茶，甜點則是選用充滿懷舊記憶的牛奶糖為靈感發想出「牛奶糖舒芙蕾」，舒芙蕾瞬間化在嘴裡的細滑質地，帶著撲鼻的香甜濃郁奶味與焦糖特有的香氣，替午間商業套餐做完美的收尾。