泰國20家主力旅行社組團來台交流，首站選擇到桃園踩線。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園作為「國門之都」是許多遊客的初印象，為了型塑桃園東南亞旅客友善城市意象，桃園市政府觀光旅遊局鎖定泰國年輕客群，此次由星宇航空與惠康旅行社邀請20家泰國主力旅行社組團來台考察，觀旅局主動爭取第一站安排於桃園踩線，今日由觀旅局安排接待參訪行程，並於尊爵大飯店辦理交流餐敘，邀集桃園旅館及觀光業者與泰國來訪業者面對面交流，現場相當熱絡，期創造更多合作機會。

泰國20家主力旅行社組團來台交流，首站選擇到桃園踩線。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）

觀光旅遊局表示，考察團行程首站從桃園出發，以往泰國團習慣住在台北西門町，為了提供泰國旅客多樣選擇，特別安排入住全國最美圖書館－桃園市立圖書館新總館旁的五星級尊爵大飯店，全新翻修的房間也令泰國旅行社留下深刻的印象。今日參觀了大溪老街，深入體驗桃園在地風情，接著前往Xpark，感受新都會型水生公園。

五星級尊爵大飯店，全新翻修的房間也令泰國旅行社留下深刻的印象。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）

五星級尊爵大飯店，全新翻修的房間也令泰國旅行社留下深刻的印象。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）

星宇航空泰國分公司表示，目前每天有2個直飛航班從曼谷飛往台北，本次熟悉之旅的目的，是帶領來自泰國的旅行社，開拓全新的旅遊視野，創新並突破過去傳統的旅遊模式，包裝新行程產品，以提升旅行社的銷售機會，推升入境台灣的觀光人次。星宇相信台灣在泰國市場的潛力遠未達到頂峰，將跨域建立長期夥伴關係，合作宣傳推廣及銷售，開拓泰國市場。

桃園觀光旅遊局局長周柏吟表示，非常感謝星宇航空及惠康旅行社將主力送客旅行社第一站就安排在桃園，惠康旅行社是2022年10月開國門接待第一批泰國遊客入境的旅行社，觀旅局亦與之合作，持續協助泰國業者安排來台行程，也規劃年底前往泰國辦理桃園旅遊推介會，希望持續透過推介會與在地相關旅遊業者交流，建立起與泰國業者間合作橋梁，帶進更多泰國旅客造訪桃園。