郭台銘在日前宣布獨立參選總統，對非綠支持者整合投下變數，國民黨副主席連勝文今接受專訪透露，日前他與郭台銘交流，獲得答案卻是「郭上侯下」，批郭台銘就是不給彈性，所以無法談，而目前只有民進黨會主動協助郭台銘連署，但此舉恐激起國民黨支持者更大的憤怒，他表示「看不出有好結果」。

連勝文透露，受國民黨主席朱立倫指派，他在3星期前曾與郭台銘交流，獲得答案卻是「郭上侯下」，他認為雙方需要彈性才能談下去，「郭台銘就是不給彈性，所以無法談」，強調國民黨不會退讓，侯友宜是經過正當程序選出來，也不會因為郭台銘有錢、有霸氣就否定黨內程序正義。

連勝文以近期走訪地方經驗指出，大部分人希望在野能整合，但並非由郭台銘當頭，如與民眾黨合作也樂意。對於是否將促成藍白默契，將郭台銘邊緣化？連勝文回應，國民黨秉持開放態度，樂意與其他志同道合人士在「維護和平與保護下一代」目標中努力。連強調，無論是對柯文哲或黨內人士，他都希望大家能保留多一點彈性。

連勝文表示，「國民黨和民眾黨有正面發展可以心平氣和談」，由於雙北生活圈，過去柯侯已有很多合作機會，他預測，選後立院將呈現三黨不過半局勢，或國民黨與民眾黨席次加起來過半，在野政營需要合作才能推動法案。

連勝文認為，國民黨仍保有一定底氣，「還有20％至25％的忠貞黨員看到國民黨的招牌就會投下去」，對於民眾黨在民調上暫時領先就認為有贏面，連勝文認為「選起來不是這樣」。

連勝文同時也向郭台銘喊話，「不希望看到郭台銘因錯誤的抉擇，導致他在錯誤道路上越走越遠」。郭台銘需要獲得近29萬份連署書才能獲取獨立參選資格，全台縣市連署需要挨家挨戶，一般人沒有大規模資源，無法做到。連勝文認為，只有民進黨會主動協助連署，但此舉恐激起國民黨支持者更大的憤怒，他表示「看不出有好結果」。