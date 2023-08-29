鴻海創辦人郭台銘昨（28）日宣布參選總統，恐會衝擊在野選情，民眾黨主席柯文哲今未有公開行程，但柯、郭今晚出席台北市計程車駕駛員職業工會普渡餐會，兩人同框不到30秒，柯文哲隨即快閃，有如避之唯恐不及。而許多網友看到後紛紛留言表示，「看完直播的看法就是，郭台銘跟主辦方真的蠻沒風度的」、「真的好捨不得柯文哲被欺負」，引發討論。

郭台銘今晚約18時50分率先抵達大進場並入坐，接著郭台銘被邀請致詞，柯文哲約19時到場，但被晾在一旁，在場外「罰站」25分鐘才進場，柯文哲致詞後下台後，被引導到主桌，與郭台銘簡單握手寒暄。柯稱「打個招呼再走」、「long time no see」、「掰掰」，只見郭台銘拍柯的肩，想要繼續搭話，但柯文哲不斷撇頭看向離場的方向，並匆匆離開，兩人互動過程不到30秒，桌上的飲料也沒有喝成。

許多網友見到這一幕後紛紛在相關新聞影片連結下方留言表示，「相信本來期待郭董出來的，看著他這兩天的發言，失望的很多，突然覺得柯P民調還是會重新上升」、「唯一有總統高度的候選人，柯文哲！2024唯一支持KP！」、「柯P上台，唯一支持柯文哲、「看完直播的看法就是，郭台銘跟主辦方真的蠻沒風度的，本來錯開時間，故意調到七點搶場子，搶了場子之後當造勢活動喊凍蒜喊30分鐘，柯文哲約好時間只能乾等，這態度真的是要談整合該有的態度嗎」、「真的好捨不得柯文哲被欺負」。

據了解，柯營為避免場面混亂，放棄讓柯文哲逐桌敬酒，因此致詞後就離開。民眾黨發言人楊寶楨今早透露，柯文哲本來排定的時間大概就是在晚上7點，就他們原本所了解，郭台銘排在8點，可是後來郭陣營不確定是不是因為知道柯文哲到場時間，有特地將時間往前挪到7點。