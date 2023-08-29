台灣經濟依賴出口，卻在全球區域整合中完全迷路。中華經濟研究院區域發展研究中心主任暨研究員劉大年29日指出，全球區域整合的新形式走向雙軌化，各別國家會與不同單一國家簽署FTA，也會爭取加入CPTPP的大型FTA，CPTPP成員國佔台灣總出口約四分之一，但台灣不僅沒有加入CPTPP，FTA覆蓋率僅11.06％，遠低於新加坡的93.96％，等於台灣出口廠商面臨無法享有低關稅、還處處受到「非夥伴」的法規限制。

劉大年在北威論論《RCEP，台灣的挑戰》中，提出台灣因應全球區域經濟整合新情勢的應有作法。

他指出，RCEP有15個經濟體，2022年1月1日正式生效的時候只有10國，各成員國陸續加入生效的行列，到今年6月2日菲律賓是最後一個正式生效的國家，「國內似乎已遺忘RCEP」，也一直說RCEP不重要、台灣不需要加入這個低品質的自由貿易協；根據統計，去年台灣出口到RCEP佔台灣總出口大概7成，這七成中有40％轉到中國大陸，且澳洲、日本等7個國家都是RCEP成員，也是CPTPP成員，這代表除了美國以外，參與區域貿易協定仍是國際主流，各國仍搶著簽署，深怕落後會發生骨牌效應。

劉大年亦以越南為例，越南比台灣晚加入WTO，人均所得大概只有台灣的十分之一，開放程度遠不及台灣，都勇敢的加入RCEP和CPTPP兩個大型貿易協定，這兩個協議未來會彼此競爭新成員，以擴充版圖，相對於歐美，亞太地區將是全球區域整合的新亮點，台灣以後有機會了，當然應該去積極爭取，「但還是要看台灣對於區域整合的因應了！」

此外，劉大年亦認為，政府也必須思考「建構全面性台美中貿協議」，目前台美21世紀經貿貿易協議當中的12項需求，是美國人提出來的，台灣應該向美國提出台灣的需求，例如供應鏈整合，對台灣多麼重要，「怎麼可能在台美21世紀經貿貿易協議中缺席呢？」