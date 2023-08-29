中山高南下湖口段事故 車流嚴重回堵 21:072023/08/29 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南向湖口路段83公里處發生事故。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（29）日20時許，中山高國道1號南向湖口路段83公里處發生事故，內側2車道受影響，現場只剩外側車道通行，車流嚴重回堵，國道警獲報已到場處理。 吊車擋道 蘇花路廊一度雙向受阻 事故排除恢復通行 新竹明新重劃區珍稀新案 「富來．森之青」四面臨路公園首排 新北警強力執法 行人死亡事故較去年減5成 #中山高 #車流 #回堵 #湖口 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北市路口機車車禍成事故大宗 左轉撞車比右轉多3.8倍 15:542023/08/26 社會 國道「自撞」事故激增！小型車占多數 高公局推測原因 17:012023/08/25 生活 台中今年至8月行人車禍1775件 3大肇事原因曝光 12:202023/08/22 社會 國1高架南下圓山段3車追撞 下班車潮嚴重回堵 17:552023/08/23 社會 BMW辛亥隧道前自撞護欄 駕駛認酒駕遭警送辦 13:542023/08/21 社會 友善交通 賴口號打高空？她揭台北市4大肇事原因提解方 20:192023/08/21 政治 國道1新營交流道北上出口擬增匝道 年底提中央審議 20:292023/08/29 生活 國1南向路段又出事！岡山段6車連環撞 回堵6公里 16:432023/08/28 社會 潮州「燒冷冰圓環」改善有成 光春圓環跟進優化 17:072023/08/23 生活 在地自救會強烈抗爭 竹縣終止「生命紀念園區委託案」 10:382023/08/29 生活 日本鐵道安全專家來台 傳授台鐵改革經驗 12:562023/08/24 生活 1-5月行人事故全國最多 議員批中市府「無心改善」 18:152023/08/20 政治 陽光太刺眼！ 貨車擦撞護欄翻覆「四輪朝天」 車流回堵3公里 18:072023/08/26 社會 「山道猴子」北宜版 3重機狂飆 逆向猛撞噴飛影片曝 14:452023/08/20 社會 烏克蘭教練機空中相撞 3空軍飛行員殞命 05:352023/08/27 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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