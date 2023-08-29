日本福島核電廠核處理水上週開始排放入海，引發中日外交齟齬升級。日方今天證實，駐北京大使館遭人投擲磚頭，要求中方確保日本公民安全。

法新社報導，日本上週開始為這個進行廢爐作業的核電廠排放核處理水，聯合國核子監督機構已宣告此舉安全無虞，但是中國仍宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品。

自此之後，日本敦促數以萬計旅居中國的日本公民保持低調，並且對學校和駐外館處加強維安。

日本外務大臣林芳正今天證實有關外館遭到投擲磚頭的媒體報導，並且重申了首相岸田文雄要求中國平息事態的呼籲。

林芳正在東京告訴記者：「我們要再次敦促中國政府立即採取諸如呼籲其公民冷靜行事等適切措施，以避免事態升級，並且採取所有可能作為，確保日本居民和我國駐中國館處的安全。」

他強調，中國應該提供福島核處理水的「正確資訊」，而不是「提供沒有科學根據的資訊，毫無必要地造成民眾疑慮」。

日本駐北京大使館發言人告訴法新社，事態發展令館員「極為擔心」。

「有些人來到我們（大使館）的入口。他們採取這種行動，後來被武警帶走。」

中國外交部發言人汪文斌今天對此回應，中方一貫依法保障在華外國人的安全和合法權益，並對「日方所謂關切」予以駁斥。