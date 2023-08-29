寶寶的體重是評估飲食是否足夠的最佳指標，嬰兒於4個月大之後缺鐵比例明顯上升，若對於6個月大以後才開始給予副食品，已經慢了一步。衛生福利部桃園醫院小兒科醫師裴仁生呼籲：4至9個月大是訓練寶寶免疫耐受性的黃金時期，把握副食品三大原則，未來寶寶對食物接受性愈高，減少偏食或過敏的風險。

台灣及歐洲兒科醫學會皆建議4到6個月大可以開始給予副食品，純母乳哺育則最慢6個月大必須開始添加副食品。不僅能確保寶寶獲得足夠的營養，還有助於訓練與咀嚼相關的肌肉群，強化臉部肌肉，這些肌肉同時也與說話有關。如果訓練不足，寶寶說話與發音會受到影響。

裴仁生指出，4至9個月大是訓練寶寶免疫耐受性的黃金時期，把握副食品三大原則，未來寶寶對食物接受性愈高，減少偏食或過敏的風險。第1是盡早接觸副食品，從寶寶4個月大後開始，可以逐步引入新的食物，每次添加一種食物，由少量1-2湯匙開始，以評估過敏反應。

裴仁生又說，第2則是循序漸進，由稀漸濃，根據寶寶的發育情況，逐步調整食物的濃度，可從稀釋過後的果汁、菜湯開始，一開始即使寶寶只吃一湯匙也算是成功的嘗試。寶寶的大便若出現未消化的食物（例如紅蘿蔔或玉米的皮、蔬菜的纖維等），這都是正常的，不必因此停止餵食。

第3則為少量多樣化給予，在寶寶滿一歲之前除了蜂蜜外，可以嘗試各種食物；少量多樣化，可縮短嘗試各種食物的時間。若擔心易過敏食物則可以等等寶寶6個月大以後再嘗試，不過原則上還是在8個月大以前嘗試，以把握免疫耐受的黃金期。

桃園醫院小兒個管師董品潔表示，隨著寶寶吃副食品的增多，奶的攝取量會自然減少。依據世界衛生組織的建議，6至8個月大的寶寶每天至少應該吃2至3次副食品；9個月大以後，1天至少吃3至4次副食品。可選在寶寶較餓的時候餵食（例如吃奶前1小時）較易成功，下一餐奶量可視副食品攝取情況進行彈性調整。若寶寶僅露出皺眉和嫌惡的表情，並未明顯推拒時，可能只是不習慣新食物，應多嘗試幾次；但是，當寶寶明顯的拒絕張口、將頭轉開或哭鬧起來時，勿強迫餵食，可暫停1、2天後再試。

董品潔提醒家長，在3歲以下的寶寶應避免給予硬且圓的食物，以防寶寶噎住，例如堅果、葡萄、果凍、湯圓、粉圓或糖果等。家長的責任就是寶寶在歡樂的環境中享受副食品，並健康的成長。