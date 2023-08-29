阿樂（林妤臻）因甜美外型在電競實況圈小有名氣，被封為「電競女神」，後來漸漸在電視圈亮相，努力又真性情的形象，獲得許多觀眾喜愛，參加第一季《全明星運動會》，因亮眼表現人氣不斷飆升。阿樂平時穿著保守可愛，有次深V泳裝造成轟動，獲得「隱乳女神」的稱號，近日她曬出在墾丁拍下的照片，火辣身材若隱若現，相當吸睛。

阿樂近日在社群公開一組墾丁的海灘照，只見她穿著波西米亞風格的米色編織上衣和高腰牛仔褲，一頭長髮綁成元氣丸子頭，纖細螞蟻腰和白嫩肌膚十分搶眼，不過上衣有多處鏤空，隱約透出傲人胸圍，造型俏皮又火辣，她寫下：「去墾丁工作就是生產美照的時候」，而她這次是到墾丁錄製《開店BAR！夥伴》，阿樂表示：「而且這次天氣超好的，看美景有夠幸福，你們就先別在意後面的椅子了」。

藝人元元在底下認領攝影師身分「我拍的」，倪暄也虧「妳講完就在意了」，不少網友表示：「感覺18歲」、「好想幫忙把椅子修走」、「阿樂工作好認真，本人真漂亮」、「去海邊就是要穿比堅尼」、「水噹噹喜歡」、「誰會留意椅子？」。

阿樂從實況主發跡，直到某次上節目穿著比基尼露出E級好身材爆紅，沒想到後續許多節目都希望她穿著比基尼出鏡，有一次讓她穿著比基尼和小學生們打躲避球，讓當時同為錄影嘉賓的張立東開玩笑：「場上突然出現好幾顆球！」