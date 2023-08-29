大陸知名主持人金星除了個人舞蹈實力備受肯定外，其主持的節目《金星秀》也因她作風霸氣、敢說敢言的個性，獲得不少粉絲支持。誰料，近日陸網盛傳她「第7次被封殺，臉色滄桑、身材爆瘦」的傳聞，使她不忍怒罵「X貨」：「別再瞎編了。」

金星平時敢說敢演的個性，除了讓她獲得諸多粉絲支持外，也使她捲入不少風波之中，過往她曾在直播中批評：「女星去參加評獎，穿了個深V，還要拿手捂著，那你別穿啊！」雖然有不少網友發聲支持她的觀點，但依然有大批網友憤怒揚言要「抵制她」。

此外，金星在今(29)日稍早，於社群上更新動態，透露有自媒體稱「第七次被封殺？金星定居法國被偶遇，臉色滄桑、身材暴瘦認不出」，讓她不忍轉發並怒回：「放你的無聊屁吧！」同時也一併解釋自己與老公在歐洲度假，且因工作因素而減肥瘦身，「不懂就別在那裡瞎編！」而在相關貼文中，她也上傳一張自己露出側臉的近況照，直言：「如果在瞎編關於我的新聞，我見一個打一個，X貨們！」

貼文PO出後，在微博上掀起網友的兩極討論聲浪，有不少人針對金星過往批評女星「用手摀胸」的言論，表示：「她自己說女明星摀胸就行，別人說她瘦就不行，真雙標(雙重標準)」、「你瞎編別人事的時候能先打自己嗎？」不過，大多數網友仍力挺金星發聲維護自己的舉動，指出：「支持金姐，他們就是該罵」、「平時真的愛看金姐罵人，真的解氣。」