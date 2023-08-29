由英國主導，之後日本、義大利加入的下一代戰鬥機-「暴風雨」(Tempest Fighter)又有新的項目，知情人士表示，日本願意開發新戰機所專用的空對空飛彈，期望在 2035年，可以完成研發並且配備。

日本共同社報導，日本和英國在討論後認為，歐洲合作的流星遠程空對飛彈(MBDA)成本頗高，另外設計可以有更低的成本，並有更好的性能，更為划算。

不過，消息人士也提到，未來日本還是會顧及研發團隊的立場，也考慮配備英國和義大利戰機使用的飛彈，以提高能力。

日本是在2017年與英國提出合意向，這是日本首次與美國以外的國家合作開發戰機；2020年義大利也加入。原本瑞典有意加入，但目前仍沒有明確承諾。目前，英國、日本、義大利3個國家，正在研究飛機機身和發動機細節的基本設計。

日本防衛省表示，目前航空自衛的90架三菱F-2(Mitsubishi F2)支援戰機，大約在2035年後逐步老化，由於數量少單價高，因此日本沒有延壽升級的打算，而是更換新戰機。英國和義大利則有240 架颱風戰鬥機的汰換需求。

流星導彈由英國和意大利等六個歐洲國家開發，用於歐洲戰鬥機和其他飛機，也可能成為兩國新型戰鬥機的候選導彈。