泰國總理賽塔周二（29日）上午8時左右，在為泰黨辦公大樓就內閣成員名單接受訪問。賽塔表示，內閣成員名單已經敲定，資格審查程序預計還需2天。他呼籲其所屬的國會第2大黨為泰黨保持冷靜，最終的內閣名單可能會有一些驚喜。

據泰國媒體報導，賽塔表示，或許記者已經了解初步的內閣名單情況，但最終結果仍受資格審查的影響。當被問及是否能在本周將名單呈交泰王時，賽塔表示自己無權干涉此事。

對於下議院議長宛姆哈瑪是否會在9月8日發表政策聲明的問題，賽塔表示，「如果可能的話，當然是好事。我們仍需與聯合黨派就政策問題持續討論。明（30）日將與團結建國黨（親軍方政黨）進行討論，今天還要與泰自豪黨（保王派政黨）討論政策。昨天（8月28日）剛結束與公民力量黨（親軍方政黨）的討論。因此，不太可能出現問題，因為政策草案已經準備就緒，可以由聯合政府牽頭，或由個人提出，將黨派的政策草案納入政策中。」

在關於為泰黨議員對內閣職位分配不滿的問題上，賽塔說，「請大家保持冷靜。最終的名單可能會有一些驚喜，不要過早下結論。請耐心等待最終名單和職位分配結果。我們將盡力不辜負大家的期望。」

在談及與國家經濟和社會發展委員會的會議，賽塔表示，他在會議中討論了當前的經濟狀況以及未來的規劃建議。值得注意的是，當被問及是否會將國會最大黨前進黨（現為最大反對黨）的政策，納入即將提交給國會的政策聲明中時，賽塔強調，任何有益於國家的提議都將被認真考慮。