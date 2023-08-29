印度北方省一所公立小學傳出女教師要求學生輪流掌摑一名穆斯林同學，引發各界批評。

印度一名7歲穆斯林學童上周五（25日）背不出九九乘法表，老師竟叫同班同學上前呼他巴掌，甚至斥責「為什麼不用力打」，老師批評穆斯林學生的言論也引發宗教歧視的批判聲浪。此事不僅引發印度各界痛批，經由社群媒體傳開後更點燃各國網友怒火。這名教師表示影片遭人剪接，體罰孩子也是出於家長要求，自己身障行動不便才叫其他學生「代行」。

綜合《今日印度》（India Today）、「新德里電視台」（NDTV）28日報導，此事發生於印度北方省（Uttar Pradesh）扎法爾納加爾（Muzaffarnagar）地區一所公立小學，教育當局已要求學校關閉接受調查，省府教育部門公告該校50名學生將暫時安排到他校上學。

這名離譜教師提亞吉（Tripta Tyagi）已於26日由警方記錄在案，她被控下令要求二年級班上學生掌摑未能完成家庭作業的同班同學、發言批評特定族群。西方媒體如英國廣播公司（BBC）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，這名學生挨罰是因為背不出九九乘法表。

社群媒體流傳的影片中，提亞吉稱所有穆斯林學生功課太差應予處罰，要求其他孩子上前掌摑這名課業不佳的穆斯林學生。一名矮個子男孩上前照辦後，老師竟斥「怎麼打的？下手重一點！」，在旁攝影者還笑出聲來。

女老師問「下一個換誰？」，兩名學生起立。第一個學生掌摑穆斯林學生臉頰，後者哭聲明顯，老師插嘴「他的臉發紅，打他的背部」，第二個學生在穆斯林學生臀部狠拍一記，後者痛哭不止。

掌摑事件傳開後，女教師回應此事。

穆斯林學生受虐後怕得要命，夜不成眠，周日（27日）就醫檢查。家長說，兒子被掌摑1到2小時，心中留下創傷，家長不會向學校提告，當局會退回學費，但他不會再讓兒子就讀該校。對於女教師，家長堅持「絕不和解」。

教師提亞吉辯稱，處罰這名學生是因為他並未完成家庭作業，這是「小事一樁」：「家長要求我對他嚴厲一點，我是身障者行動不便，就叫一些學生打他巴掌，好讓他乖乖做作業。」提亞吉指控網路流傳影片經過剪接，並非全貌，「這孩子的堂哥在場，影片是他拍的，卻遭人曲解」，她接受自己有不當之處，但「沒必要渲染成這麼大條」。

印度反對派領袖拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）表示：「這是在天真孩童心靈種下歧視之毒，學校如此神聖場所變成充斥仇恨的市井，教師給國家帶來的禍害，莫此為甚。」