印度一名7歲穆斯林學童上周五（25日）背不出九九乘法表，老師竟叫同班同學上前呼他巴掌，甚至斥責「為什麼不用力打」，老師批評穆斯林學生的言論也引發宗教歧視的批判聲浪。此事不僅引發印度各界痛批，經由社群媒體傳開後更點燃各國網友怒火。這名教師表示影片遭人剪接，體罰孩子也是出於家長要求，自己身障行動不便才叫其他學生「代行」。
綜合《今日印度》（India Today）、「新德里電視台」（NDTV）28日報導，此事發生於印度北方省（Uttar Pradesh）扎法爾納加爾（Muzaffarnagar）地區一所公立小學，教育當局已要求學校關閉接受調查，省府教育部門公告該校50名學生將暫時安排到他校上學。
這名離譜教師提亞吉（Tripta Tyagi）已於26日由警方記錄在案，她被控下令要求二年級班上學生掌摑未能完成家庭作業的同班同學、發言批評特定族群。西方媒體如英國廣播公司（BBC）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，這名學生挨罰是因為背不出九九乘法表。
社群媒體流傳的影片中，提亞吉稱所有穆斯林學生功課太差應予處罰，要求其他孩子上前掌摑這名課業不佳的穆斯林學生。一名矮個子男孩上前照辦後，老師竟斥「怎麼打的？下手重一點！」，在旁攝影者還笑出聲來。
女老師問「下一個換誰？」，兩名學生起立。第一個學生掌摑穆斯林學生臉頰，後者哭聲明顯，老師插嘴「他的臉發紅，打他的背部」，第二個學生在穆斯林學生臀部狠拍一記，後者痛哭不止。
穆斯林學生受虐後怕得要命，夜不成眠，周日（27日）就醫檢查。家長說，兒子被掌摑1到2小時，心中留下創傷，家長不會向學校提告，當局會退回學費，但他不會再讓兒子就讀該校。對於女教師，家長堅持「絕不和解」。
教師提亞吉辯稱，處罰這名學生是因為他並未完成家庭作業，這是「小事一樁」：「家長要求我對他嚴厲一點，我是身障者行動不便，就叫一些學生打他巴掌，好讓他乖乖做作業。」提亞吉指控網路流傳影片經過剪接，並非全貌，「這孩子的堂哥在場，影片是他拍的，卻遭人曲解」，她接受自己有不當之處，但「沒必要渲染成這麼大條」。
印度反對派領袖拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）表示：「這是在天真孩童心靈種下歧視之毒，學校如此神聖場所變成充斥仇恨的市井，教師給國家帶來的禍害，莫此為甚。」
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