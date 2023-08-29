大陸選秀節目《中國好聲音》黑料連環爆，連帶曾擔任導師的那英也被牽連，她之前先是請辭下個月的上海春浪音樂節活動，今（29日）又因健康狀況為由，宣告澳門演唱會延期。

那英原定10月1、2日在澳門舉辦演唱會，今場地方在微博發文，表示那英因為健康狀況理由，無法參演「那英演唱會2023」，後續如有變動將會及時另行公告，而演出延期造成不便，場地方也深感歉意，會全額退款給已購票的觀眾。

由於突如其來的延期，讓網友都相當傻眼，認為她2次都用健康為由，「根本不是身體不好，是避風頭」、「這是害怕出來了吧」，但也有粉絲擔心她身體狀況，希望她好好保重。

其實，那英之前才取消上海春浪音樂節活動，卻被網友偶遇她人在泰國蘇梅島度假，引起爭議。《中國好聲音》霸凌李玟的錄音檔流出後，節目組就成為眾矢之的，而那英也遭網友砲轟，連帶挖出她過往「機場踹人」的黑歷史，還被爆為了避風頭，急於脫手北京要價4.5億人民幣（約19.65億台幣）豪宅，不過她至今都沒出面回應連日來的風波。